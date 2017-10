Las películas de 'Star Wars' anticiparon tecnologías hoy presentes como la robótica, según un experto

El astrofísico y divulgador Fernando Ballesteros Roselló realizó el pasado sábado, 21 de octubre, en el Planetario de Pamplona ante un centenar de personas un repaso a la ciencia presente en estos filmes en la primera conferencia del ciclo 'Arte, Ciencia y Tecnología: miradas diferentes a una misma realidad', organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en colaboración con el propio Planetario y con ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

En su conferencia 'La ciencia en 'Star Wars", este experto señaló que, si bien esta saga cinematográfica se ha puesto como ejemplo de "la mala ciencia y es verdad que tiene fallos", sus creadores "tuvieron aciertos, pese a no contar con asesores científicos, y se atrevieron a tratar estos temas con mucho desparpajo".

"Recuerdo que, cuando era un niño", explica Fernando Ballesteros, "vi 'La guerra de las galaxias' y me quedé fascinado con los robots, con máquinas que conviven con la gente y hacen tareas rutinarias de una forma autónoma, interaccionan y tienen conversaciones con humanos, y pensé: '¡Qué chulo tiene que ser el futuro!'. He de decir que estoy muy contento porque ahora estoy viviendo en el futuro. Y efectivamente, ahora estoy rodeado de máquinas, hay robots en mi casa que hacen tareas, puedo tener conversaciones con inteligencias artificiales* Me he dado cuenta de que, hasta cierto punto, he conseguido llegar a ese momento de la historia reflejada en el cine".

De hecho, el ponente, doctor en Física y jefe de instrumentación del Observatori Astronòmic de la Universitat de Valencia, enumeró las tecnologías vistas en la saga cinematográfica y presentes en la sociedad. Empezó por la robótica, con robots cotidianos (desde la lavadora a la barredora autónoma, pasando por máquinas que limpian el fondo de las piscinas o cortan el césped), inteligencia artificial (el traductor de Google o la realidad aumentada), robots bípedos (sobre los que "se está trabajando para que sean estables") o los emocionales.

Fernando Ballesteros siguió con la biónica, para lo que citó ejemplos de prótesis como la retina artificial, los implantes cloqueares, el corazón artificial, las manos robóticas o el proyecto en pruebas BrainGate, un implante cerebral para devolver la comunicación y el movimiento de personas afectadas por tetraplejia, enfermedades neurológicas o parálisis. Y continuó con las armas, desde los drones (tanto militares como de ocio) al láser infrarrojo de uso militar, diseñado para derribar drones enemigos.

La grabación de esta primera conferencia del ciclo "Arte, Ciencia y Tecnología" está disponible en el canal de la UPNA en YouTube.

LAS SIGUIENTES CHARLAS

El ciclo de conferencias, con entrada libre, continuará el viernes 24 de noviembre, a las 19.30 horas, con la conferencia titulada 'Matemáticas de cine' a cargo de José María Sorando Muzás, catedrático de Educación Secundaria y divulgador.

Unos días después, el viernes 1 de diciembre también a las 19.30 horas, Carlos Tabernero Holgado, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, impartirá la charla 'La ciencia en el espejo: salud, enfermedad e historia en el cine de Ingmar Bergman'. El ciclo concluirá el viernes 15 de diciembre a las 19.30 horas, con la conferencia 'Visiones del progreso: diálogos entre cine y tecnologí(as)', impartida por Antoni Roig Telo, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. El ciclo completo de conferencias está disponible para su consulta en el sitio web de la Universidad Pública de Navarra.

El ciclo de conferencias 'Arte, Ciencia y Tecnología: miradas diferentes a una misma realidad', organizado por el Vicerrectorado de Investigación y la Unidad de Cultura Científica (UCC) de la UPNA y el Planetario de Pamplona y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, busca ofrecer una visión integrada de la creación artística y de la investigación científica. Las charlas, divulgativas y accesibles a todo el público, son impartidas por investigadores de reconocido prestigio.