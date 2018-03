El arzobispo pide a los peregrinos que imiten a San Francisco Javier, que "se fió sólo de la palabra de Dios"

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha instado a los peregrinos que han participado en la primera Javierada de 2018 a imitar a San Francisco Javier, que "se fió sólo de la palabra de Dios y se entregó sin medida a vivirla".

"Buscamos y queremos encontrar lo que más seguridad nos dé. Lo tenemos en nuestras manos y no nos habíamos dado cuenta, es la palabra de Dios", ha manifestado Francisco Pérez en la homilía que ha pronunciado en la misa de la primera Javierada del año celebrada esta mañana en la explanada del Castillo de Javier.

Ante miles de peregrinos que han caminado hasta Javier, el arzobispo de Pamplona ha remarcado que "tal vez los momentos históricos que pasamos nos ofrecen fuentes aparentes e ilusorias que no dan la felicidad porque les falta la esencia que da gusta a la vida". Y ha afirmado que "tal vez una de las angustias más frecuentes que se anidan en el corazón de la persona de hoy son la desilusión y la fatiga de vivir".

En su opinión, "ante tal situación la mirada ha de ser tan firme y tan valiente como fue la de San Francisco Javier", patrón de Navarra, quien "se fió de Dios y no tuvo miedo ninguno porque él se fió".

"El seguimiento a Jesucristo no es una quimera, ni una fantasmada, es una forma de vivir seguros porque no es el programa que nosotros podamos hacer sino la confianza en Dios que tiene el mejor secreto y que nos ayudará para seguir el camino de la auténtica verdad y felicidad. No importa la vocación a la que te llame el Señor, lo que importa es saber cumplir su deseo y seguirle", ha enfatizado.

En este sentido, el arzobispo ha subrayado que "no cabe duda de que cuando hablamos de cruz a nuestro alrededor se produce un murmullo o un silencio puesto que no se quiere oír esa palabra, no interesa, porque lo aparentemente placentero agrada mucho más", pero ha defendido que las respuestas a distintas cuestiones de la vida "se encuentran en Jesucristo".

Con la eucaristía en la explanada del castillo de Javier ha concluido la primera Javierada de este año. La segunda Javierada será el próximo sábado, 10 de marzo, y habrá una misa a las 17 horas en la explanada de Javier, después del Vía Crucis desde Sangüesa, que comenzará a las 15 horas. El 5 de mayo será la Javierada de los enfermos y el 11 de mayo la Javierada escolar.

MÁS PARTICIPACIÓN

El traslado al Complejo Hospitalario de Navarra de un hombre que sufrió una crisis cardiaca fue la única incidencia destacada durante la jornada de este sábado, que registró una participación superior a la del año pasado.

Según el recuento aéreo realizado por la Policía Foral, en los aparcamientos habilitados en las proximidades del Castillo de Javier había 1.500 automóviles y 34 autobuses, por lo que el número de asistentes sería de unos 7.700, frente a las 6.500 personas, 1.200 turismos y 34 autocares de la primera peregrinación de 2017.

En 2016 se contabilizaron, también a últimas horas de la tarde del sábado, 1.125 coches y 29 autobuses, es decir, unas 5.950 personas.

A lo largo de la jornada se registró una notable reducción de las asistencias prestadas por las personas voluntarias de la Cruz Roja. Hasta las 19 horas habían atendido a 484 personas, 398 menos que en 2017 cuando fueron 882 los asistidos. La mayor parte de los servicios prestados corresponden a lavados (151), ampollas (135), masajes (95), curas (51) y atenciones médicas leves (31). No se registró ningún accidente de tráfico.