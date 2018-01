El 12% de personas que compra por internet tiene algún problema

Los más habituales son por retraso o extravío del producto adquirido, seguido por el hecho de que el producto "no es lo encargado o es defectuoso". Las siguientes razones de reclamación son los fraudes y los problemas de pago.

En este sentido, la asociación ha advertido sobre "páginas web que no envían los productos vendidos o sobre portales virtuales que ponen en contacto a particulares pero que no asumen ninguna responsabilidad en las transacciones".

Así, uno de los principales problemas ha sido que los consumidores han comprado algo a través de una página web y han pagado el precio acordado pero, sin embargo, "el producto no llega y cuando quieren contactar, o bien no es posible, o no reciben ninguna respuesta". Muchas veces se constata que "no hay ninguna empresa real detrás de la web y que se trata de un fraude", ha explicao Irache.

En ocasiones "estos fraudes se dan entre particulares a través de portales que solo actúan como intermediarios para poner en contacto a comprador y vendedor pero que luego se eximen de cualquier responsabilidad". De hecho, en las condiciones de uso de las web "suelen incluir cláusulas que les exoneran de cualquier responsabilidad".

La asociación ha explicado que los fraudes a través de internet "se dan con todo tipo de compras" y ha destacado que últimamente se han dado con más frecuencia los engaños en supuestas compras de teléfonos móviles. Irache ha indicado que "uno de los indicios de que puede tratarse de un engaño es que el precio es llamativamente barato".

Aparte de estos fraudes, otros problemas relacionados con las compras a través de internet se deben a los retrasos en la entrega. En estos casos "hay que ver si en el encargo de compra se establece una fecha o un plazo máximo de entrega así como algún tipo de penalización en caso de retraso".

Otras complicaciones suelen se la "falta de conformidad" al recibir un producto que "o bien no es el que se ha comprado, o bien está defectuoso". En este último caso "es muy importante no firmar el visto bueno al recibir el producto hasta que no se compruebe que está en perfecto estado", ha aconsejado la asociación de consumidores.

También se han dado dificultades para devolver el producto ya que "en ocasiones la empresa no facilita el modo de devolución, no se da por enterada o directamente no la acepta"; o con la forma de pago.

Se dan más problemas con páginas de países de fuera de la Unión Europea. En estos casos, si la empresa no responde, "no es sencillo reclamar los derechos del consumidor, tanto por la legislación aplicable como por la propia lejanía, que dificulta cualquier mediación", ha explicado Irache.

PAUTAS PARA COMPRAR POR INTERNET

Ante estos casos, Irache ha recomendado una serie de pautas para realizar compras por internet. Así, ha aconsejado informarse sobre la empresa titular de la web y su domicilio social, guardar las condiciones generales de contratación de la web, conservar la publicidad o las promociones del producto y recabar la información "más detallada y concreta posible" del producto que se va a adquirir.

De la misma manera, recalca que es "fundamental tener un documento que muestre quién es el vendedor, quién es el comprador, el objeto de compra y el precio a pagar". Por otro lado, ha recomendado usar una forma de pago segura, dar sólo los datos imprescindible para efectuar la compra y conservar toda la documentación.

Si se trata de compras dentro de la Unión Europea, se dispone de 14 días para echar atrás la compra desde que se recibe. Si se va a comprar a un particular "conviene que haya una empresa que respalde la operación para evitar posibles estafas".

Finalmente, si bien ha considerado "una opción muy válida" las compras por internet, Irache ha animado a "consumir productos autóctonos y a comprar en comercios y empresas locales". "Además de que la cercanía del establecimiento facilita cualquier gestión en caso de duda o problema, esta forma de consumo favorece la economía local, el crecimiento económico y el dinamismo social", ha destacado.