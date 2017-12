Los servicios de pago telefónicos, los cambio de luz o la hipoteca, principales problemas de los consumidores en 2017

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha elaborado un decálogo con los diez problemas más habituales que ha detectado a lo largo de 2017.

En primer lugar, la asociación ha destacado los problemas de clientes que en su factura telefónica "han descubierto cobros a su entender injustificados". "Si se trata de números de tarificación adicional, los cobros suelen ser más altos y el consumidor se da cuenta antes", pero "cuando no es así, en ocasiones no son tarifas exageradas pero sí continuas y en ocasiones al cliente le cuesta más tiempo detectar el cobro", ha explicado. "Lo más habitual es que el consumidor no sea consciente de haber dado de alta el servicio pero es importante darlo de baja cuanto antes para que no sigan cobrando", ha resaltado.

Otra de las cuestiones más frecuentes han sido usuarios que han acudido a Irache con motivo de las cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios o para saber si pueden reclamar la devolución de los gastos de constitución de la hipoteca. Al respecto, la asociación ha señalado que en Navarra "el juzgado especializado está declarando nulo el cobro de parte de estos gastos, como los de gestoría, registro y notaría, que suponen devoluciones de cientos de euros para los afectados".

En otros casos, los usuarios, tras recibir la visita de una persona que dice que es de su compañía de la luz, han comprobado que se habían cambiado de suministradora "sin querer hacerlo" y la luz les sale ahora más cara. En otros casos "saben que han firmado un contrato pero las condiciones no son las que les prometió el comercial". Así, explica Irache, hay gastos, como servicios vinculados, "que tendrán que pagar durante un año aunque vuelvan a pagar de compañía".

También ha sido habitual los problemas en la compra de coches de segunda mano cuyos nuevos usuarios han comprobado problemas "que no conocían". Si el vehículo se ha comprado a un particular "habrá que demostrar que en el momento de la venta existía algún defecto que se conocía y no se comunicó", ha explicado la asociación. Si se compra en un establecimiento "habrá que estudiarlo desde la garantía de bienes de consumo".

En quinto lugar se sitúa el "desacuerdo con las coberturas de las aseguradores", a veces porque "se desentiende" y otras porque "el socio considera muy baja la indemnización propuesta". "En cualquier caso habrá que mirar la póliza o acudir a un peritaje independiente para resolver el problema", ha apuntado.

Un problema frecuente, sobre todo en vacaciones, han sido las cancelaciones o retrasos en las salidas de los vuelos. En estos casos, Irache indica que "la jurisprudencia europea reconoce compensaciones de entre 250 600 euros en función de la distancia y el origen del vuelo".

También se han dado quejas en las compras a través de internet ya que, en ocasiones, "el producto no es exactamente lo que había visto el cliente en la web" y, en otras, "el producto tarda en llegar" o "no llega nunca" y el cliente "no puede dar ni con la supuesta tienda ni con ningún responsable".

La telefonía móvil también ha sido motivo de protestas cuando el terminal se ha estropeado. Irache ha criticado que los usuarios "se ven muy desprotegidos". Así, entre las quejas se encuentran que, a pesar de que el móvil está en garantía la compañía "no se hace cargo" o "alega que el defecto se debe a un golpe o una humedad provocada por el consumidor". "Otras veces, le incluyen el coste en la siguiente factura telefónica e incluso se han visto casos en que el cliente ha recibido el terminal con datos que antes no tenía", ha señalado.

Por otro lado, han sido habituales las quejas de personas por problemas por reparaciones a domicilio de electrodomésticos en las que "el problema sigue sin solucionarse o incluso surgen otros nuevos pero el técnico no acude o cobra íntegra la nueva reparación porque entiende que no tienen ninguna responsabilidad en el mal funcionamiento del aparato". Otras veces las quejas vienen por facturas que se entienden "exageradas" o porque el consumidor entiende que le está atendiendo el servicio oficial de marca cuando no es así.

Finalmente, Irache ha resaltado que la principal razón por la que las personas acuden a la asociación es porque "piensan que les están cobrando de más" ya sea en telefonía, luz, seguro o el banco. "En prácticamente todos los casos hay que acudir al contrato y ver qué condiciones se han pactado entre las partes y si la factura responde a ellas", ha explicado la asociación que ha recomendado "prudencia" con la devolución de recibos "por las consecuencias que pueden tener".