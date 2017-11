Se suspende la comparecencia de Elizalde en la comisión sobre Ultzama para repartir nuevos informes a los grupos

El Parlamento de Navarra ha decidido suspender hasta el próximo viernes la comparecencia de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno foral, Isabel Elizalde, en la comisión de investigación sobra la planta de biometanización de Ultzama a la espera de recabar y analizar dos nuevos informes que estaban en manos de UPN y que no tenían el resto de grupos parlamentarios.

La consejera ha acudido este viernes a la comisión, en la que había sido citada a las 9 horas, pero al comenzar el turno de preguntas, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha explicado que iba a mencionar un informe elaborado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y otro informe de viabilidad económica realizado por la empresa pública GAN que no estaban en manos del resto de grupos.

Sánchez de Muniáin ha precisado que no se iba a referir "en profundidad" a ellos, pero ha precisado que le interesaba que constaran su existencia y conclusiones. "Creo que no es necesario suspender la comparecencia", ha defendido el parlamentario regionalista.

Sin embargo, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que esta documentación no está incluida entre la facilitada "por los causes oficiales a todos los grupos parlamentarios" y se ha mostrado partidario de que, antes de que se celebrara la comparecencia, se dispusiera de "copias y tiempo para estudiarlos".

En términos similares se han pronunciado los portavoces de Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, lamentando las "molestias" que esto pudiera ocasionar a la consejera.

Por su parte, el parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha manifestado que su grupo no era "en ningún caso partidario de suspender esta sesión por una documentación que no tengamos el resto de grupos". "Si no quiere la consejera, que no responda sobre esos informes. Lo que no podemos hacer es haber molestado a la consejera y suspender la sesión", ha indicado.

Finalmente, la comisión ha decidido que se entregue la documentación a los grupos y que la comparecencia de la consejera tenga lugar el próximo viernes. A favor de esta propuesta se han mostrado EH Bildu, Geroa Bai, PSN e Izquierda-Ezkerra, mientras que Podemos se ha abstenido y UPN ha votado en contra.