Más allá de la realidad catalana, retransmitida hasta la náusea por todos los medios de comunicación y analizada para el gran público por el único intelectual cuya opinión aún es tenida en cuenta en nuestro país, o sea, Gerard Piqué, hay una España olvidada que nadie, ni periodistas ni políticos, atiende nunca. La España interior. La España que muchos jóvenes universitarios catalanes consideran semiafricana, analfabeta, atrasada, mísera: la rancia Castilla tomada, siempre, como un vergonzoso lastre para la próspera, dinámica y moderna Cataluña.

Viejos tópicos de la Leyenda Negra, mitos de nuestra historia, falsos, que las nuevas generaciones recuperan cada vez que las economías se nos derrumban. En esta España interior, pintada hace ya años por Ricardo Baroja, descrita por Machado y cantada por Joaquín Díaz, de páramos y roquedal, de sacristías y largos cielos sin lluvias, seca, avejentada, rural, silenciosa, casi, casi desértica, residen hombres y mujeres que no aparecen nunca en ninguna tertulia televisiva y que hace ya décadas que aprendieron a vivir sin lamentarse de su suerte dado que se saben desatendidos; desatendidos no solo por las administraciones públicas, sino también por la historia, las leyes, los decretos, el presente, el porvenir, los titulares de la prensa y hasta por la lluvia.

Los habitantes de estos pueblos, hombres y mujeres de una cordialidad humilde, brusca y escéptica, tradicionalmente católica, hace ya mucho tiempo que se reconocen ninguneados por unos medios de comunicación y unos partidos políticos que, puestos a desconocer, no solo desconocen casi todo lo que sucede en este país sino que también ignoran que esta España olvidada contempla, atónita, los problemas que causan constantemente las autonomías más prósperas del país – Cataluña actualmente – sin poder, aunque quisiera, preocuparse por ellos.

No es que a esta España olvidada, de tierras arenosas sin riego y conventos vacíos, no le interese cuanto acontece en la patria es que no puede atenderlos ya que está condenada a tener, desde siempre, necesidades más urgentes: agua, por ejemplo; agua, trenes, escuelas, hospitales, policías, carreteras, geriátricos, desagües, buenos gobiernos...