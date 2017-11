Qué lástima de Congreso de Atletismo

Me llega el programa del “I Congreso Nacional de Entrenadores de Atletismo” que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en la Universidad Politécnica de Madrid. El título me induce a pensar: ¡Vaya!, ni siquiera se han molestado en añadir “y entrenadoras”.

Encabezan la propaganda del congreso tres fotografías. En una, aparecen cuatro mujeres atletas vestidas con braga y top; en otra, cuatro hombres atletas con una cómoda indumentaria que les cubre el cuerpo y hasta medio muslo.

Leo el programa. Como era previsible, los contenidos se corresponden con el título del evento, de un evento que ignora la existencia de las mujeres. No puede ser más androcéntrico: ni una sola mujer como ponente. Si la representación de mujeres es 0%, no se puede ir a peor.

Y siento indignación. Como si no hubiera entrenadoras de atletismo, profesoras universitarias del ámbito de la actividad físico-deportiva, investigadoras y otras profesionales que puedan presentar una ponencia acerca de la enseñanza del atletismo, la gestión del entrenamiento, la regulación profesional del personal técnico u otros temas que conforman el programa.

A las pocas horas, una profesora de educación física y entrenadora de atletismo me escribe preguntando si he visto el programa de dicho congreso. Ella ha escrito a la organización diciendo que le parece "muy significativo que no haya ninguna mujer como ponente o coordinadora".

Han tenido la deferencia de contestarla, pero la respuesta no tiene desperdicio:

Estimada Maite,

en relación al correo que nos has hecho llegar quejándote de la ausencia de mujeres como ponentes, quisiera aclarar lo siguiente:



- Nos encantaría tener mujeres ponentes pero no todo es querer, también hay que poder y, lamentablemente, en los aspectos técnicos a tocar en el próximo congreso no hemos encontrado entrenadoras que pudieran actuar como ponentes.

- Te informo por otra parte de que, aunque no aparece en el díptico, Carmen Rodríguez actuará como miembro de la mesa de debate tras las 2 primeras ponencias. Si no fue incluida en el díptico fue porque debimos sacarlo con muchas prisas por razones que no vienen a cuento sin que hubiéramos hablado aun con ella. Así, como puedes ver, sí que habrá participación femenina, y de calado, en el congreso.

En cualquier caso, dejar claro que está en nuestro ánimo aumentar la visibilidad de la mujer dentro del ámbito del entrenamiento atlético siempre y cuando dicha visibilidad sea digna para la mujer.

Recibe un cordial saludo.

Carlos Cordente

Director dela ENE

Se confirma que no han encontrado mujeres que puedan ser ponentes. ¿Quiere esto decir que han buscado y no las hay? ¿Que no hay mujeres capaces de presentar un trabajo adecuado o de calidad al congreso?

Y no me digan que no es mala suerte: el nombre de la única mujer que parece que van a incluir, Carmen Rodríguez, se les ha caído del programa debido a las prisas: ¡Una lástima!

Sin embargo, lo que me ha llegado al corazón, del correo electrónico de Carlos Cordente, es su ánimo de aumentar la visibilidad de la mujer, siempre y cuando sea digna para ella. No entiendo qué significa, ¡pero qué detallazo!

Casi me convence. Resulta que, desde hace más de 100 años, las mujeres han estado en el mundo del deporte en una situación de flagrante discriminación y, mira por donde, acaso haya sido porque la Institución Deporte no ha encontrado la manera de incluirlas de manera digna. Si no porque es un sapo demasiado grande y feo para tragarlo, sería de agradecer su ánimo.

Sr. Cordente, no queremos que vele por nuestra dignidad, queremos Igualdad, lo que voy a resumir de manera muy sencilla: queremos que en Atletismo las mujeres sean la mitad de todo, desde los puestos de dirección hasta el deporte escolar; queremos que la Federación de Atletismo gaste la mitad de su presupuesto en la práctica deportiva de las mujeres.

Usted tiene parte de responsabilidad en la tarea de erradicar la discriminación de la mujer en el deporte, pero es el Presidente del Consejo Superior de Deportes, quien tiene el deber de aplicar las leyes para la Igualdad que están en vigor; de exigir a las federaciones deportivas que actúen con equidad; de no subvencionar ningún proyecto en el que la representación de mujeres sea inferior al 40%.

La fratría sufrirá un leve contratiempo y resultará incómodo tener que mover bastantes traseros de su poltrona. Por lo demás, le aseguro que aplicar medidas igualitarias, además de ético, ya que hablamos de fondos públicos, es de fácil aplicación: a las federaciones que no cumplan las medidas establecidas se les retira la subvención dineraria correspondiente. Verá como entonces sí existen mujeres capacitadas para desempeñar cualquier función en el mundo del deporte.

Aunque, para llevar estas acciones adelante, el Consejo Superior de Deportes debe creer en la igualdad entre mujeres y hombres, debe empezar por barrer su propia casa.