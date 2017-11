La ACM y la AMI apoyarán un "paro de país" consensuado y explicarán en Bruselas su versión

La ACM y AMI, las principales entidades del mundo municipal soberanista, han manifestado este viernes que apoyarán "cualquier paro de país" si cuenta con un gran consenso, y una delegación de alcaldes viajará el martes a Bruselas para internacionalizar y explicar su versión sobre lo que ocurre en Cataluña.

En rueda de prensa, el presidente de la ACM, Miquel Buch, y la de la AMI, Neus Lloveras, han explicado que son dos de las acciones que han acordado en una ejecutiva conjunta que han celebrado tras la decisión el jueves de la juez Carmen Lamela de encarcelar al vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, y otros consellers destituidos.

Según Buch, aún no tienen cerrada ninguna cita en Bruselas, pero consideran que no pueden quedarse de brazos cruzados y ven necesario explicar la versión del mundo municipal a los que les quieran escuchar: "Les explicaremos que esto no empezó el 1-O, empezó hace años, y que el Estado ha multiplicado su represión tras el 1-O".

Sin descartar nada, también pedirán el impulso de una mesa de coordinación que cuente con la presencia de ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y entidades como la ANC, Òmnium Cultural y la Taula per la Democràcia con el objetivo "de trabajar en la defensa de las instituciones y del país".

"Tenemos un Estado que nos persigue, y nos podemos esperar de todo. Mañana puede ser que el Gobierno ilegítimo decidido por La Moncloa tome una decisión que afecte a los ayuntamientos y tengamos que imponernos", ha subrayado Buch, que también es alcalde de Premià de Mar (Barcelona).

También ha explicado que el mundo municipal acompañará el jueves a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que deben declarar en el Tribunal Supremo, y que participarán "activamente" en la manifestación del domingo 12 de noviembre convocada en Barcelona.

Junto con Lloveras, han condenado la decisión de encarcelar a miembros del Govern cesado, destacando que solo reconocen "al Govern legítimo escogido en las urnas, al presidente Carles Puigdemont y al Parlament soberano", y han exigido la liberación de todos ellos y de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

"España ayer dejó de ser definitivamente un país democrático", ha sostenido Lloveras, que ha instado a la comunidad internacional a implicarse y dejar, a su juicio, de mirar hacia otro lado ante lo que ocurre en Cataluña.

REGISTRO DE CARGOS ELECTOS

Sobre la Assemblea d'Electes de Catalunya (Aecat) que la AMI impulsó meses atrás, Lloveras ha constatado que se trata de un registro de cargos electos que está vigente y que no descartan "en cualquier momento" reunirlos para decidir conjuntamente qué acciones emprender.

Aunque ha dejado claro que no está sobre la mesa ninguna reunión de este órgano, ha remarcado que es una posibilidad que podrían contemplar si lo consideran necesario: "Está latente si en algún momento vemos que con las herramientas que tenemos no es suficiente".