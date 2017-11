ADIF adjudica un tramo del soterramiento del AVE en Murcia y dice que ha comenzado donde estaba "proyectado"

Así lo ha hecho saber Bravo en un contacto con los medios de comunicación tras la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento de las obras de soterramiento, en la que estaba presente el portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, Joaquín Contreras, quien ha dado por válidas las explicaciones de ADIF sobre el lugar en el que han comenzado las obras.

Contreras ha dado así por zanjada la discusión sobre el lugar de las obras, después de que este miércoles dijera estar "sorprendido" al ver que los muros pantalla se estaban poniendo "en un lugar distinto a los 1.100 metros de soterramiento". El portavoz de la Plataforma ha achacado esta confusión a que el proyecto tenía una "cola añadida" que precisaba el lugar exacto en el que se debía practicar.

El presidente de ADIF ha destacado que el objeto de esta Comisión de Seguimiento es dar "transparencia" a las obras de soterramiento que se están ejecutando, y ha considerado "demostrado" que Aldesa está ejecutando las obras en el lugar que estaba "previsto" y recogido en el contrato inicial, algo de lo que cree haber convencido a todos los asistentes.

En este sentido, el presidente de ADIF ha pedido a todos los miembros de la Comisión que, cuando surja alguna duda sobre las obras que se están llevando a cabo, "se pidan las explicaciones necesarias y oportunas" para que las administraciones puedan explicarlo y así evitar "trasladar a la opinión pública una dinámica de confusión que tenemos que intentar evitar entre todos".

INCLUIDO EL TRAMO DE NONDUERMAS

Por otro lado, Bravo ha ratificado cómo se van a fusionar las fases de soterramiento de la estación de El Carmen y Barriomar, y ha corroborado que ese proyecto estaría finalizado en los primeros meses de 2018, lo que "permitiría licitar la ejecución de las obras en primavera".

Asimismo, Bravo ha explicado que ADIF ha comenzado a trabajar en el proyecto de soterramiento en Nonduermas-Sangonera, que "se está ejecutando en este momento dentro de los seis proyectos de los que consta el trazado entre Murcia y Almería".

En el mes de agosto, ha recordado que ADIF adjudicó la redacción de una serie de proyectos de ese tramo e hizo dos encargos a Ineco, uno de ellos el de Nonduermas-Sangonera, de forma que ya está en redacción el soterramiento en ese trayecto conforme a lo previsto inicialmente en el estudio informativo.

Contreras ha valorado positivamente que ADIF se haya comprometido a que Nonduermas quede incluido en el proyecto de soterramiento, de forma que habrá un nuevo proyecto para su ejecución a continuación, y no ha querido entra a valorar "a qué se debe ese cambio" de criterio.

Con todo, la Plataforma mantiene su postura y pide que el AVE no entre a la ciudad de Murcia hasta que no termine el soterramiento, porque "pudiera ser que, una vez que llegue de forma provisional, sea la solución definitiva". A este respecto, se ha remitido a la situación de "inestabilidad política actual" en Cataluña, ya que "no sabemos qué consecuencias va a tener en el ámbito de todo el Estado".

"Podría ocurrir que en unos meses, el Gobierno no sea el mismo y el nuevo gabinete no tendría por qué asumir las siguientes fases y podríamos quedarnos con un proyecto de soterramiento no terminado y con un AVE en superficie que podría ser la solución definitiva", según Contreras.

En este sentido, ha recordado que Beniel "estaba en el programa de llegada del AVE a la Región", y no entiende "el empeño y la obstinación para que se haya aparcado, porque sería la solución que nos permitiría tener el AVE en la Región sin tener que ir a Alicante o a Albacete y esperar a ese proyecto tan bonito y tan bien programado" que estaría concluido "en dos o tres años".

Contreras cree que la viabilidad de las obras "no se puede dar por seguro", entre otras cosas porque el sistema de financiación elegido para las mismas "no es el mismo que se ha hecho, por ejemplo, en el País Vasco con la Y griega vasca, que se va a financiar con cargo al Banco de Crédito Europeo, y esos sí que responden y llegan hasta el final, por lo que cualquier gobierno tendrá que pagar los plazos para su devolución".

Sin embargo, ha criticado los créditos "concertados tal y como se han definido en Murcia ente ADIF y las administraciones públicos, de unos gobiernos cuya estabilidad no está segura en este momento".

"CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO"

Bravo ha recordado que en la primera reunión de la Comisión, a principios de octubre, ADIF comprometió una serie de pasos que "a lo largo de este periodo se han ido cumpliendo centímetro a centímetro". Por ejemplo, ha destacado el cumplimiento del inicio de las obras de soterramiento el 15 de noviembre "alterando la programación prevista" como se había comprometido.

Igualmente, ha señalado que las administraciones han puesto a disposición de los miembros de la Comisión la programación que se prevén desarrollar de las obras en esta primera fase, y han "cumplido" también con el compromiso de que, a finales de octubre, estaría aprobado el expediente de obras complementarias que permiten la prolongación del soterramiento desde Ronda Sur hasta la Senda de los Garres.

Por lo tanto, en esta segunda reunión de la Comisión de Soterramiento se han abordado tres puntos, entre los que se encontraba explicar las obras que arrancaron este miércoles y cuáles son las fases siguientes, detallando el cronograma de obras que se repartió hace dos semanas, y también han empezado a explicar cómo continúa el soterramiento en Murcia más allá de Barriomar.

INICIO DE LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO

El presidente de ADIF también ha abordado con los miembros de la Comisión una reflexión sobre la adecuación de las obras que se están llevando a cabo conforme a la Declaración de Impacto Ambiental.

"Hoy hemos tenido noticia del posicionamiento claro y ya sin fisuras por parte de la Unión Europea sobre la adecuación de esas obras a la Declaración de Impacto Ambiental que en su día se emitió", una conclusión que en ADIF y en el Ministerio de Medio Ambiente ya tenían "internamente asumida", tal y como ha destacado Bravo.

Sin embargo, Contreras ha considerado que esta es una "interpretación intencionada y de parte", y ha considerado que la Comisión Europea se ha limitado a reproducir las explicaciones facilitadas por el Gobierno de España.

A este respecto, ha precisado que la Comisión de Peticiones de la UE "no se ha pronunciado" todavía, entre otras cosas porque los responsables de la Plataforma todavía no han defendido su postura en su seno, algo que sucederá el 23 de noviembre.

Al ser preguntado por cómo ha sido el reencuentro con el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, Contreras ha recordado que los "enfrentamientos" que se han producido entre ambos "en algún momento" se circunscriben al "tema reivindicativo", de forma que no tienen "ningún problema" a nivel personal.