AMI y ACM llaman a los alcaldes a declarar "porque no tienen nada que esconder"

La presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, ha llamado este miércoles a los alcaldes que han firmado decretos municipales de apoyo al referéndum del 1-O a que vayan a declarar cuando les citen, porque "no tienen nada que esconder ni ningún inconveniente en explicar, donde sea, que estarán al lado del Parlament, del Govern y de la gente para hacer posible el voto".

En declaraciones junto al presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, Lloveras ha asegurado que ambas entidades tienen "unidad de acción absoluta" y que el objetivo es continuar trabajando en positivo hacia el referéndum.

Preguntada por los 30 alcaldes de la CUP que han anunciado que no acudirán a declarar, ha reiterado que la unidad de acción es absoluta: "Todos vamos a una, todos iremos a declarar. Eso no quita que haya alcaldes que quieran ir voluntariamente y otros no vaya voluntariamente, pero todos iremos a declarar porque no hay nada que esconder".

Preguntada por qué no pide a los alcaldes que se amparan en la ley de referéndum aprobada en el Parlament que se declara ley suprema para no acudir, ha reiterado que acudirán porque no tienen nada que esconder.

"Queremos transmitir una situación de normalidad. Tenemos la ley del referéndum aprobada y es absolutamente legítimo, hay un decreto de convocatoria y los alcaldes hacemos lo que tenemos que hacer", ha dicho la presidenta de la AMI, que ha pedido a los ciudadanos que no se preocupen.

Sobre que la Fiscalía haya pedido a las policías locales que actúen también como policía judicial, Buch ha recordado que la policía municipal "no es policía judicial" y que el máximo responsable del municipio es el alcalde.

"Nosotros no haremos como ellos y no cuestionaremos a los profesionales públicos de las administraciones locales", ha advertido, y ha anticipado que dejarán que continúen velando por las entradas y las salidas de las escuelas.

Buch considera que las policías locales tienen que "velar por los peligros de los municipios y no perseguir las herramientas democráticas del pueblo".

Repreguntado por el hecho de que ahora sí, la Fiscalía, quiera que la policía municipal actúe como policía judicial, el presidente de la ACM ha recordado que, por el momento, no han recibido citación alguna, por lo que desconocen qué les pide el Ministerio Fiscal: "Cuando digan algo de la policía, ya veremos".