Maza afirma que los líderes de ANC y Ómnium "asistían a los Consejos del Govern" de Puigdemont

El Fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha desvelado este sábado en declaraciones al programa de TVE Informe Semanal que representantes de las asociaciones independentistas como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural asistieron a reuniones del Govern cesado como la que se celebró tras el pasado 1 de octubre, día del referéndum ilegal.

En esta entrevista, recogida por Europa Press, el fiscal general señala que "es tan íntima la colaboración y la identificación que hay miembros del gobierno que son miembros de estas asociaciones privadas y hay un dato determinante y revelador y es que asistían a reuniones del Gobierno catalán. Yo no sé si con voz, con voto, sin voz, sin voto, pero asistían a las reuniones los propios responsables de estas dos asociaciones". A juicio del fiscal general, es "como si en el Consejo de Ministros español pues asistieran miembros y representantes de otras asociaciones privadas".

Maza considera que hay motivos sobrados para las querellas contra los independentistas por rebelión, sedición y malversación. También compara el golpe institucional a la democracia española con la jurisprudencia sobre el 23-F relativa al delito de rebelión y entiende revelador la identificación de los consejeros de Puigdemont con la Asamblea Nacional Catalana y con Omnium Cultural.

"Estamos ante una querella y todos aquellos hechos que se han producido y que nosotros englobamos en su conjunto, desde la destrucción de tres coches de la Guardia Civil, los diferentes actos de intimidación y de escraches a la Policía y a la Guardia Civil en los lugares donde pretendían habitar, hasta los propios hechos ocurridos el 1-0 con una resistencia a veces activa de una multitud de personas", "son actos de violencia, no son actos de normalidad ni actos pacíficos como se ha querido vender".

Maza destaca que "gracias a Dios, no ha habido derramamiento de sangre, ni armas, pero eso no lo requiere el tipo básico de la rebelión e insiste en lo señalado por el Tribunal Supremo en la sentencia del 23-F que condenó por este tipo penal, donde se señalaba que dicha conducta "no necesita ser cruenta como en los tiempos de los pronunciamientos militares del siglo XIX donde ahí se hablaba en los códigos de alzarse en armas".

AFECTA A LA PRIMA DE RIESGO

Sobre el delito de malversación de caudales públicos que las querellas también imputan a los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña, el principal responsable del Ministerio Público dice que se ha cometido y los resultados del delito alcanzan a todos los ciudadanos "españoles, catalanes, porque afecta a la prima de riesgo, porque ha producido un coste al estado en el desplazamiento de fuerzas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que es gasto", y lo han provocado quienes han cometido los hechos delictivos.

Preguntado por el ingreso en prisión de los miembros del Gobierno autonómico cesado, el fiscal general incide en que el riesgo de fuga tiene que ver con lo elevado de las penas, pero que lo más importante es el riesgo de la reiteración delictiva.

Considera que si la juez acuerda la libertad todos los investigados " volverían a Cataluña y seguirían en la comisión del delito, o al menos eso es de presumir".

Así, ha recordado que Junqueras firmó esta misma semana un artículo en un diario extranjero como vicepresidente de la República Independiente de Cataluña. "Claro, si se les pone en libertad y vuelve a realizar un acto de ese tipo, pues entonces se vería burlado lo que es la finalidad de las medidas cautelares, que una de ellas es impedir que el delito se siga cometiendo".