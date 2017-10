ANC y Òmnium piden aprobar la declaración de independencia

"Sería muy difícil explicar a 2,2 millones de personas que lograron heroicamente llegar a una urna para depositar su voto que, como hubo violencia y tuvieron la suerte de no sufrirla lo suficiente como para que no pudieran votar, el referéndum no es válido", ha aseverado Sànchez en declaraciones a los medios.

Se trata de un resultado muy potente en cualquier circunstancia, y "en el escenario que tuvo es una heroicidad de esta sociedad", ha dicho junto a Cuixart tras participar en la concentración ante el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat convocada por sus entidades, incluidas en la Taula per la Democràcia contra la actuación policial de este domingo.

Cuixart ha destacado que la legalidad reside en el Parlament y que éste debe poder dialogar sin que "el debate esté censurado", y ha sostenido que la única salida es dar cauce a la ley del referéndum y aprobar la declaración de independencia cuando se considere oportuno.

"Los resultados del referéndum nos avalan ante la comunidad internacional", ha sostenido Cuixart, quien ha asegurado que, ante la represión del Estado, se debe hacer la declaración de independencia y abrir un periodo de negociación y diálogo, con el Gobierno central y la comunidad internacional.

Sànchez ha garantizado que no hay motivos para dudar de los resultados del referéndum, y que, si alguien duda, el Parlament está legitimado para este camino desde las elecciones del 27 de septiembre de 2015: "Con estas dos realidades, el mandato recibido el 27S y el apoyo en las urnas de ayer, la legitimidad es absoluta" para iniciar el proceso de proclamación de independencia.

"GRUPOS ARMADOS CON UNIFORME"

Ha dicho que la Guardia Civil y la Policía Nacional entraron impunemente en espacios privados de entidades, y ha exigido: "Es imprescindible que la Fiscalía actúe contra estos grupos armados con uniforme de la Guardia Civil y la Policía Nacional que, sin amparo ni orden judicial, atemorizaron a personas que estaban en entidades privadas".

Ambos han llamado a la ciudadanía a participar del paro general convocado por entidades y sindicatos para este martes, que difiere de una huelga general en que no va dirigida sólo a trabajadores, sino a toda la población, y no se centra en reclamar sólo derechos laborales, ha dicho Sànchez.