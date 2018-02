La ANC propone investir a Puigdemont y delegar la gestión del Govern en un 'conseller en cap'

Así lo expone el tesorero, Marcel Padrós, en diversos mensajes en su cuenta de Twitter recogidos por Europa Press, y que el Secretariado Nacional de la ANC asume como suyos en la cuenta de Twitter de la entidad.

Para la ANC, el referéndum y las elecciones marcaron un camino que lleva a celebrar el pleno de investidura de Puigdemont, a que tome posesión y nombre un Govern con un 'conseller en cap'.

"Y como idea, en un país ocupado, el Presidente de la República delega la parte del Govern del interior", ha planteado Padrós, tras apuntar que los partidos deben ser valientes y ponerse de acuerdo, y el futuro presidente debe ser absolutamente claro sobre esto.

Para la entidad, la investidura se está planteando con mentalidad autonomista, y no se avanza porque se piden garantías y que la investidura sea efectiva: "¿Efectiva significa que la firme el Rey de España? Si queremos un Gobierno efectivo es obligatorio. Y viendo cómo van, solo habrá firma si están seguros de tener un Govern marioneta. O a Arrimadas. No way".

En cambio, si se enfoca la investidura con mentalidad republicana, el resultado electoral obliga, a su juicio, a restituir la legitimidad, "y más cuando la ley lo permite, porque de lo contrario Soraya no hubiera necesitado el recurso al TC".

También ha rechazado la posibilidad de impulsar una investidura simbólica --como ha planteado el líder de ERC, Oriol Junqueras--, teniendo en cuenta que "las hostias del 1-O no lo eran, ni la prisión y el exilio".