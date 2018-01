Ábalos (PSOE) pide cautela ante Roger Torrent porque "los antecedentes no merecen tanto optimismo"

Así lo ha manifestado el dirigente socialista en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, después de que Torrent, en su primer discurso ante el Cámara autonómica, dijese que su objetivo es "coser la sociedad catalana compuesta por identidades cruzadas".

"He visto reacciones optimistas y me gustaría sumarme pero creo que hay que ser muy cauto porque los antecedentes no merecen tanto optimismo", ha apuntado Ábalos. A su juicio, dicho optimismo por parte de algunos dirigentes políticos se debe más "al deseo de volver a la normalidad" y a la "legalidad" en la Comunidad Autónoma.

Asimismo, ha recordado que la Mesa del Parlament "está sometida, como todo, a la legalidad". "No se trata de dar satisfacción a cualquier supuesta mayoría, si no que tiene que actuar conforme a la ley", ha avisado, preguntado por la posibilidad de que el candidato a la investidura sea el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas. Y ha recordado que el PSC "en ningún caso" apoyará a un candidato separatista.