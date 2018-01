Abalos (PSOE) explica que la plurinacionalidad no tiene por qué tener efectos jurídicos

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, tras ser preguntado si sigue vigente en el partido la defensa de este concepto. "No renunciamos a la cuestión de lo que entendíamos como un modelo de realidad que no tiene por qué tener una expresión jurídico política", ha contestado.

Con la apuesta por avanzar hacia una España plurinacional el partido lo que estaba defendiendo en el 39 Congreso era "un reconocimiento a la diversidad y a los sentimientos identitarios que conviven en este país", ha insistido.

Y es que la identidad, ha abundado, "no es una cuestión sometida a consideración de los demás". "Yo soy valenciano y nadie va a decidir si soy más valenciano que español. Eso lo decido yo. Mañana alguien decide que dejo de ser español y sólo valenciano. ¿Por qué? O al revés. Como español que eres olvídate de todo hecho diferencial valencianista. ¿por qué?", ha explicado.

"Esto venía a ser (la plurinacionalidad), el reconocimiento de esos sentimientos identitarios, pero eso no exige una formulación jurídico política", ha aclarado.

Ábalos ha añadido que el PSOE es partidario de avanzar hacia un modelo federal en España, que no a una confederación, ha precisado. "Esto no es una unión de naciones, sino un estado federal, a nuestro modo de ver, que reconoce los sentimientos identitarios de los pueblos que conforman España", que "no es sólo un proyecto político, sino un proyecto cultural, emocional y sentimental". "Esa es nuestra apuesta", ha desgranado.