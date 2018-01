Ábalos (PSOE) ve "lamentable" la expulsión del embajador en Venezuela y pide al Gobierno que "no entre al trapo"

El número dos del PSOE ha reaccionado así al conocer que Gobierno de Venezuela ha declarado persona non grata al embajador español en Caracas por las "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos" de dicho país, según un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano.

En Córdoba en una asamblea abierta sobre el futuro del sistema público de pensiones, Ábalos ha trasladado su respaldo al Gobierno de Mariano Rajoy en esta cuestión. "A veces tenemos gobiernos que no nos gustan", ha dicho, pero el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy "no deja de ser por ello el Gobierno de España y las embajadas de España en el exterior lo son del Estado español y no lo son de ningún gobierno".