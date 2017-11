Ábalos (PSOE) dice que cuando los populistas hablan de acabar con el régimen del 78 "se refieren a nosotros"

Ábalos ha intervenido en la primera sesión del 16º Congreso Regional del PSOE Aragón, en el que el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, será reelegido secretario general, tras ganar las primarias el pasado mes de octubre. Lo ha hecho ante un plenario con 319 delegados presentes y más de 300 invitados, en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza.

El dirigente socialista ha señalado que "nosotros somos el régimen del 78, no hay otro" porque "somos los que sobrevivimos al pacto constitucional", observando que "el resto, o no estaba o dejó de estar", de forma que "nosotros hemos generado todo el desarrollo que ha tenido España estos 40 años". Ha dicho que el PSOE ha sido el "pilar básico" de la seguridad, la prosperidad, el crecimiento de las libertades y la protección social, y "no queremos que nos recorten".

Ha dejado claro que "no nos podemos quedar como contemporizadores" cuando se plantea "el desafío secesionista", insistiendo en que "somos el partido que más ha contribuido a caracterizar este régimen", criticando todas las formas de populismo, desde la ultraizquierda, hasta la ultraderecha y el nacionalismo.

Ha rechazado cualquier intento secesionista y ha elogiado la gestión de la crisis catalana realizada por el PSC y el PSOE, apostando por el diálogo "hasta el último momento". Ha aseverado que "los compañeros de Cataluña han estado a la altura como nunca".

También ha intervenido Javier Lambán, quien ha apostado --como en otras ocasiones-- por convertir Aragón en pieza clave del proceso de reforma constitucional para "federalizar" España, de forma que el conflicto de Cataluña no se resuelva "a la medida de Madrid y Barcelona", sino mediante la participación de todas las Comunidades Autónomas.

Ha enunciado algunas iniciativas legislativas pendientes en Aragón, como la Ley de Capitalidad y la de Renta Básica, y ha reconocido que en la crisis orgánica del PSOE federal ha cometido, como "prácticamente todos", algunos "errores".

