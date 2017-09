Ábalos descarta un fotografía de Sánchez con Rajoy y Rivera contra el independentismo porque "no invita a sumar"

"No es necesario", ha señalado Ábalos en declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press, "creo que el estado de Derecho tiene que mostrar más fortaleza, no ser solamente parte de un espectro político". Por ello, ha pedido recuperar el "mejor espíritu" de la Constitución de tal modo que todas las formaciones se sientan parte de un mismo proyecto.

Ábalos ha llamado a no repetir fórmulas que "no dan invitación a sumar", por ello ha instado a buscar respuestas que dejen la "puerta abierta a todos". En este sentido, ha apuntado que por encima de estrategias partidistas y electoralistas de estricto carácter político lo que más me alarma en las filas socialistas es la convivencia del día a día.

"En lo práctico apoyamos al Gobierno, las medidas importantes si no las hemos compartido no las hemos criticado, al menos", ha indicado.

Además, ha reiterado que las detenciones en la jornada de ayer se produjeron en el marco de una operación judicial, por lo que "cuando uno comete una ilegalidad se expone a las consecuencias" pese a que en ocasiones las detenciones pueden ser "estéticamente desagradables" y "generar alarma".

Sobre las movilizaciones, ha calificado la situacion de "grave", y si bien entiende que son "incontrolables" ha señalado que "buscan una intencionalidad", de bloqueo de la justicia y de presión política. Y ha advertido que una vez la gente ha salido a la calle, "puede ocurrir cualquier cosa", por ello ha repetido el llamamiento a la tranquilidad y la serenidad.