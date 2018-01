Abás pide a OLP reconsiderar los Acuerdos de Oslo a los que Israel ha puesto fin

El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó hoy que Israel ha puesto fin a los Acuerdos de Oslo y pidió "reconsiderarlos" ante el Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) reunido en Ramala.

"Israel terminó con Oslo, y de todas las decisiones que debemos tomar, tenemos que abordar este asunto", declaró en la sesión inaugural de este órgano, encargado de diseñar las políticas del comité central de la organización, donde debatirán hoy y mañana una nueva estrategia tras los últimos acontecimientos.

"Pido al Consejo reconsiderar los acuerdos firmados entre la OLP e Israel mientras reafirmamos nuestro objetivo de establecer un Estado en la tierra ocupada en 1967 y Jerusalén (este) como capital y una solución para los refugiados acorde a la resolución 194 de Naciones Unidas", declaró.

Abás aseveró que la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, cuya zona este palestina ocupada y anexionada en contra de la legalidad internacional es "una bofetada en la cara", "la bofetada del siglo", y aseguró que la devolverán.

"Jerusalén fue eliminada de la mesa por un tweet del señor Trump", declaró Abás en el encendido discurso que pronunció ante los miembros del Consejo, y agregó que "el estatus de Jerusalén es como la Meca. No hay nada más importante que Jerusalén".

"Decimos 'no' a lo que se contradice con nuestro destino, nuestro futuro, o nuestra causa, o nuestra gente... 'No' y mil 'noes', y ahora le decimos a Trump 'no' y 'no'", exclamó Abás, que descartó a los estadounidense como patrocinadores de un proceso de paz.

"No devolveremos la hegemonía a EEUU. Exploraremos todas las opciones multilaterales, pero no habrá más papel para EEUU como mediador", reiteró sobre el proceso que Trump ha intentado impulsar.

El dirigente palestino, de 82 años, confirmó que les habían ofreció como capital la villa de Abu Dis, en la periferia de Jerusalén, tal y como había publicado el periódico "The New York Times", extremo que rechazó categóricamente.

"Nuestra eterna capital es Jerusalén y no aceptaremos lo que se nos está ofreciendo de hacer Abu Dis la capital de Palestina en lugar de la ciudad de Jerusalén", aseguró.

El también presidente de la OLP afirmó que no repetirán "los mismos errores que en el pasado" y llamó a "todos los palestinos a darse prisa para defender el destino de la capital eterna".

El portavoz del Consejo, Salim Zanon, instó a los participantes a elaborar un plan para transformar las funciones del poder ejecutivo en funciones de un Estado independiente.

"Debemos ir a Naciones Unidas y completar los procedimientos para hacer miembro de pleno derecho al Estado palestino", recalcó y pidió reconsiderar el reconocimiento del Estado de Israel.

Abás reprochó a los movimientos islamistas y a la Yihad Islámica que declinaran participar en el Consejo Central, que se celebra en la ciudad cisjordana de Ramala y al que habían sido invitados, aunque no son miembros de la OLP.

Durante estos dos días, el liderazgo palestino definirá la nueva estrategia a seguir, en la que Abás apostó por buscar el reconocimiento internacional de Palestina como Estado.