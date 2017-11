Abogados Familia: tribunales han hecho lo correcto en el caso de Juana Rivas

La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, ha afirmado hoy que la actuación de los tribunales españoles en el "caso de Juana Rivas" ha sido "correcta".

En declaraciones a EFE en Cádiz, donde la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) celebra hoy una jornada en la que participan cerca de 300 abogados y jueces de todo el país, María Dolores Lozano ha subrayado que España "tiene la obligación de cumplir los reglamentos comunitarios".

Por ello ha hecho "lo correcto en este caso", en el que corresponde a un tribunal italiano decidir sobre la custodia de los dos hijos de Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri.

Lozano ha aconsejado a los padres divorciados de distintos países que acudan a abogados especializados en los procesos para reclamar la custodia de sus hijos o su cambio de residencia porque hay que contemplar elementos de la legislación internacional.

"Ningún progenitor puede unilateralmente cambiar la residencia de sus hijos porque está cometiendo un ilícito y no se le puede amparar legalmente. Para cambiar la residencia de los hijos un país a otro, de una provincia a otra se precisa el consentimiento de los dos padres o una autorización judicial, si no es así se pone en marcha la maquinaria para que esos hijos vuelvan a su lugar de residencia. Todo lo demás no está bien hecho".