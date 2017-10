Abren una investigación por el siniestro mortal con un helicóptero en Huelva

El Ministerio de Fomento, a través de Aviación Civil, y la Policía Judicial de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente que anoche le costó la vida a una persona que viajaba en un helicóptero que se estrelló sobre las 20.00 horas en Villablanca (Huelva).

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Efe que, tras levantarse el cadáver a las 23.45 horas, se ha comenzado a investigar este suceso, con la premisa de que el aparato no llevaba matrícula y volaba en una hora en la que ya no está permitido por no darse las condiciones de luz suficientes para ello.

La investigación intenta determinar si en el aparato viajaba alguna persona más, entre otras circunstancias.

Los restos del helicóptero se encuentran en el Camino de Zaballa de Villablanca y el cadáver ha sido llevado al Instituto Anatómico Forense en Huelva para que se le practique la autopsia.