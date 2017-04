Acusaciones estudian recurso y defensa celebra la absolución del padre Román

Las acusaciones particular y popular han comenzado a analizar la sentencia de la Audiencia de Granada que ha absuelto de abusos sexuales a un menor al padre Román, mientras que su defensa ha celebrado este fallo judicial al entender que el principio de legalidad se ha mantenido "imperturbable".

El abogado Jorge Aguilera, que ejerció la acusación particular en nombre de joven denunciante, ha informado a Efe de que han comenzado a estudiar la extensa resolución, de ochenta folios, para concretar si cabe recurso al fallo absolutorio.

El letrado de la acusación particular, que pedía para el cura 26 años de prisión, ha señalado que esperaban no solo una sentencia condenatoria sino que no hubiera un pronunciamiento expreso respecto al pago de las costas de la defensa impuesto.

Juan Pedro Oliver, presidente nacional de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), colectivo que ejerció la acusación popular, ha dicho a Efe que también estudia la sentencia para ver si procede presentar un recurso.

Por otra parte, Javier Muriel, abogado del padre Román, ha indicado que defender a un hombre inocente le ha traído finalmente esa satisfacción.

"Es reconfortante que la Sala haya valorado la prueba alcanzando una valoración jurídica de este calado, porque demuestra que el principio de legalidad se mantiene imperturbable ante según qué condicionantes", ha declarado a Efe el letrado de la defensa.

Muriel cree que el Tribunal ha dictado una sentencia absolutoria "de un altísimo nivel técnico y narrativo" que hace "casi imposible" que pueda ser atacada en posterior recurso "con un mínimo de decencia".

Coincidiendo con el criterio final de la Fiscalía, la Audiencia ha absuelto al padre Román por la falta de persistencia de la acusación y la concurrencia de "graves contradicciones" en la declaración de la supuesta víctima.

La causa se inició cuando un joven que ahora tiene 27 años puso los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.