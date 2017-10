Ada Colau agradece a Puigdemont que apueste por el diálogo y la mediación

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha agradecido esta noche al presidente catalán, Carles Puigdemont, que haya apostado "claramente" por el diálogo y la mediación y ha emplazado a Mariano Rajoy a que "se mueva".

En un tuit, repetido en tres idiomas -catalán, castellano e inglés- la alcaldesa ha escrito: "Gracias Carles Puigmenont por apostar claramente por el diálogo y la mediación. Ahora Mariano Rajoy y el resto de fuerzas políticas se tienen que mover".

Ada Colau ya pidió ayer a Puigdemont que no declarara unilateralmente la independencia e hizo una declaración institucional en la que pidió al presidente catalán y a Rajoy que no tomasen "ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo" y que actuaran "con la cabeza fría y con responsabilidad".

"No es el momento del choque de trenes, es momento de diálogo, de imaginar nuevos caminos", subrayó Colau, quien resaltó que "lo que ahora necesitamos son gestos de distensión por las dos partes, no una escalada que no beneficia a nadie".