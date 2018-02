Adou: Ni mi padre ni yo sabíamos que me iban a meter en una maleta

"Ni mi padre ni yo sabíamos que me iban a meter en una maleta". Las palabras del pequeño Adou, conocido como "el niño de la maleta", han servido hoy para que su padre, que ha sido juzgado en Ceuta, solo haya sido condenado a una multa de 3 meses y 22 días.

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha celebrado esta mañana, en una única sesión, el juicio contra Alí Ouattara, el padre de Adou, el niño que fue descubierto por el escáner de la Guardia Civil en mayo de 2015 en la frontera entre Ceuta y Marruecos escondido dentro de una maleta.

Tras una conformidad entre la defensa y el fiscal, el padre de Adou, que entonces tenía 8 años, sólo ha sido condenado a una multa económica que se ha reducido a 92 euros, al haberse descontado los 33 días que Alí Ouattara estuvo en prisión preventiva.

El juicio, que ha comenzado pasadas las diez y media de la mañana y ha terminado a las doce y cuarto, ha sentado en el banquillo únicamente a Alí Ouattara ya que la mujer marroquí que introdujo a Adou en la maleta está en paradero desconocido y con una orden de busca y captura.

El primero en prestar declaración ha sido el padre de Adou, Alí Ouattara, quien ha dicho que la muerte de su madre en Costa de Marfil -con la que vivía Adou- provocó que iniciara los trámites para conseguir la reagrupación de Adou, que se había quedado en su país viviendo con su hermano mayor de 18 años.

"Contacté con un camerunés y le entregué 5.000 euros para que llevara a Adou al aeropuerto de Madrid con un visado. Fui a Madrid y el niño no vino, por lo que tuve que viajar hasta Casablanca (Marruecos) para llevarlo a la frontera de Ceuta", ha comentado el padre en la vista.

"Una vez cerca de la frontera otra persona, natural de Senegal, me comentó que iban a pasar al niño con papeles por la frontera de manera legal dentro de un coche, nunca pensaba que estaba haciendo algo ilegal", ha afirmado.

El padre, natural de Costa de Marfil, a preguntas del fiscal, ha asegurado que un contacto le dijo que iba a pasar al menor en un coche y luego lo dejaría en un centro de menores de Ceuta o bien en la Policía. "Lo iban a pasar en un coche, nunca me dijeron que lo iban a meter en una maleta porque no lo hubiera permitido".

Tras un receso, el pequeño Adou ha comparecido en la sala, acompañado por una intérprete de francés, y ha afirmado que "nunca pensé que me iban a meter en una maleta; mi padre me dijo que iba a cruzar en un coche. En la maleta no respiraba bien, hacía mucho calor".

El acuerdo de conformidad entre defensa y fiscalía suponía una condena por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros para Alí Ouattara con el atenuante "muy cualificado" de parentesco, quedándose la condena -inicialmente de tres años de prisión- en una multa de 3 meses y 22 días a dos euros diarios, es decir, 224 euros.

El tiempo que el padre pasó en prisión preventiva -33 días- han reducido la multa a 92 euros.

"Queda cumplida la pena y extinguida la responsabilidad penal ya que se depositó una fianza de 5.000 euros para que el padre abandonara la prisión", ha terminado dictando el magistrado Fernando Tesón.