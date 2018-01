Adriana Lastra (PSOE) dice que el Gobierno central está en un estado de "parálisis permanente"

A preguntas de los periodistas sobre la financiación autonómica, la responsable política ha criticado que el PP y Mariano Rajoy lo que "hace es incumplir sus propios acuerdos". Y ha hecho hincapié en que "incumple la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas" y "el acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos".

Además, ha recordado que el día 17 se cumple un año de la conferencia de presidentes "donde el PP y el presidente del Gobierno se comprometía a llevar adelante la revisión del modelo de financiación autonómica y no lo ha hecho", ya que "no tiene capacidad política, no tiene impulso político, y además no le interesa".

También ha mencionado que "hoy nos despertábamos con que en los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 el PP, en este caso el Ministerio de Hacienda, lo que ha hecho es aplicar esos criterios a un 50 por ciento del presupuesto de 2017". Para la responsable socialista, esto último sólo puede tener dos lecturas: "o que tiene pactados con otros grupos políticos el nuevo presupuesto de 2018, cosa que dudamos, o una nueva irresponsabilidad absoluta que incluso ha generado problemas dentro del propio gobierno del PP".

Adriana Lastra ha participado esta tarde en Mieres en la clausura de los actos organizados por el PSOE local para conmemorar los cien años de la investidura de Manuel Llaneza como alcalde. En el acto también ha estado presente el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, que ha aprovechado para reivindicar la figura de este histórico del socialismo asturiano.

Ha aprovechado para invitar a los asturianos a que "formen parte de nuestro proyecto". "Queremos abrir la FSA al conjunto de los asturianos y especialmente a los jóvenes".