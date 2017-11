Afines a Iglesias advierten a Errejón de que la unidad pasa por no desafiar

Los afines al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, advierten al diputado Íñigo Errejón de que la unidad de la formación pasa por no volver a "desafiar" a la dirección, en el marco de las negociaciones para una candidatura conjunta de la dirección en la capital, que siguen "estancadas".

Así lo han señalado a Efe desde la vertiente de la formación en Madrid cercana al secretario general, a un día de que acabe el plazo para la presentación de una candidatura que ambos sectores aspiran a que sea conjunta y que se enfrente de ese modo a la liderada por Isa Serra, de Anticapitalistas.

Las negociaciones entre los afines al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al diputado Íñigo Errejón para pactar una candidatura conjunta a la dirección no se han roto pero siguen sin avances, ya que los errejonistas consideran que la propuesta que está sobre la mesa no refleja la "diversidad" de la organización.

Según han dicho a Efe fuentes de este sector, los pablistas siguen insistiendo en "un acuerdo organizativo caducado" y quieren imponer tanto el candidato, el exJemad Julio Rodríguez, como "las mayorías" y también "las normas".

Sin embargo, desde los afines a Pablo Iglesias insisten a Efe en que el acuerdo que está sobre la mesa es acorde con los "resultados" de la asamblea de Vistalegre II, donde las propuestas de Errejón perdieron y tras la que se situó al diputado en la carrera a las autonómicas madrileñas.

"En principio, las bases lo que pedían era unidad, y eso quiere decir que ni Rita (Maestre) ni Íñigo (Errejón) se enfrentan a Pablo (Iglesias)", advierten desde la actual dirección, que consideran que la estabilidad de la formación pasa porque el errejonismo "no vuelva a desafiar" al secretario general.

"Errejón va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y vamos a poner toda la carne en el asador para que sea así. Pero eso requiere flexibilidad y no de inmovilismo", sostienen a Efe las mismas fuentes.

Los afines al diputado siguen reclamando "generosidad" y, aunque quieren un acuerdo, avisan de que no puede haberlo "con un proyecto tan cerrado ante los cambios y la realidad". Por ello, no descartan presentar una candidatura propia si no se garantiza la "diversidad".

La corriente anticapitalista, el sector más a la izquierda de Podemos, ha acordado presentar lista propia a las primarias para la dirección en Madrid Ciudad, y ha elegido a la diputada Isabel Serra para liderar su candidatura.

Frente a ella, el entorno del secretario general, Pablo Iglesias, aspira a que sea el exJemad Julio Rodríguez quien suceda a Jesús Montero al frente de la secretaría general en Madrid, un candidato que según los errejonistas no conoce la ciudad pero al que no se oponen siempre que en la lista haya "un reparto equilibrado de las fuerzas".

En la negociación para renovar la dirección en Madrid está muy presente la configuración del cartel electoral en la ciudad para 2019: si finalmente la alcaldesa, Manuela Carmena, no se presenta de nuevo, el planteamiento de los cercanos a Pablo Iglesias es impulsar a Julio Rodríguez como cabeza de lista.

El nuevo consejo ciudadano municipal de Madrid estará formado por 18 consejeros, que se elegirán de forma telemática, y 9 representantes de los círculos, escogidos de forma presencial en las asambleas.