Agenda Informativa de Europa Press para el 10 de enero

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este miércoles, 10 de enero, por EUROPA PRESS:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, participa en el WELT Economic Forum.

-- 09.30 horas: El ministro de Educación y Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, recibe en su despacho al presidente de la Fundación Iruaritz Lezama. A las 10.30 horas, recibe al catedrático de Sociología Juan Díez Nicolás.

-- 10.30 horas: La ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, preside, en el Edificio INIA del Complejo de La Moncloa, la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

-- 11.00 horas: La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, y la portavoz de la Ley de Vivienda de la PAH, Luis Sanmartín, ofrecen declaraciones a los medios en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso tras el registro de la Proposición de Ley para instar a todas las fuerzas políticas del país a asumir un compromiso firme con las demandas históricas de los colectivos sociales en materia de vivienda.

-- 12.00 horas: Juicio a un tuitero en la Audiencia Nacional por humillar a Irene Villa y Miguel Ángel Blanco. Calle García Gutiérrez s/n.

-- 13.10 horas: El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, es entrevistado en el programa Mediodía COPE Almería.

-- 13.15 horas: La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, es entrevistada en Cuatro.

-- 13.00 horas: Los portavoces del Consejo de Coordinación de Podemos, Pablo Echenique y Noelia Vera, ofrecen rueda de prensa (Calle Princesa, 2 - 7ª Planta).

-- 15.30 horas: Continúa la declaración de exconsejeros de Canal de Isabel II, entre los que se encuentran el exconsejero Pedro Calvo, ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. Calle García Gutiérrez s/n.

-- 18.55 horas: En Roma (Italia), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participa en Villa Madama en la Cumbre de los países del Sur de Europa. A las 20.00 horas comparece ante los medios de comunicación en compañía de los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la reunión.

-- Actividades Parlamentarias del Congreso

-- 09.30 horas: Comisión de investigación crisis financiera España y programa asistencia, con comparecencia de Pedro Solbes Mira, ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía y Hacienda. A las 16.30 horas de María Elvira Rodríguez Herrero, ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y a las 18.30 horas, de Fernando Jiménez Latorre, ex secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Sala Ernest Lluch A2-1.1.

-- 10.00 horas: Comisión para la evaluación y la modernización del estado autonómico con la comparecencia de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, miembro de la Ponencia que elaboró la Constitución. A las 12.00 horas, de José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, miembro de la Ponencia que elaboró la Constitución. Y a las 16.30 horas, de Miquel Roca i Junyent, miembro de la Ponencia que elaboró la Constitución. Sala Constitucional A1-1.1.

-- Actividades Parlamentarias del Senado

-- 16.00 horas: Ponencia de estudio sobre el pacto educativo. Sala Manuel Broseta Pont.

AUTONOMÍAS

-- 11.45 horas: En Guadalajara, el director de la Policía, Germán López, clausura cinco cursos de especialización para agentes del GEO y los GOES. Instalaciones del GEO, calle del GEO, 6.

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.00 horas: Manpower presenta el Índice Manpower sobre la evolución del empleo en 2018. En la Talent Tower, Avenida de Burgos, 18.

-- 12.00 horas: Concentración de trabajadores convocada por UGT-FICA ante la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en defensa de las centrales térmicas de carbón. Al final del acto, sobre las 13.15 horas, el secretario general de UGT-Fica, Pedro Hojas, atenderá a los medios de comunicación. Paseo de la Castellana, 160.

-- 13.00 horas: El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ofrece un almuerzo-coloquio con motivo de la octava edición del 'Spain Investors Day'. En el Hotel Ritz, Plaza de la Lealtad, 5.

-- 18.00 horas: La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reúne con representantes de Coca-Cola en la sede del Ministerio. Paseo Infanta Isabel, 1.

TURISMO

-- 09.00 horas: El nuevo secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, interviene en el Foro España Internacional. En el Casino Gran Círculo de Madrid (C/Alcalá, 15).

-- 12.30 horas: Rueda de prensa de la presentación de Fitur 2018. En la sala de prensa de Ifema (1ª planta edificio central).

CULTURA

-- 11.00 horas: Presentación de la obra 'Voltaire/Rousseau. La disputa'. En el Teatro María Guerrero. Calle Tamayo y Baus, 4.

SOCIEDAD

-- La Reina asiste a la reunión ordinaria del Consejo Asesor de Fundéu BBVA. En la Sede de Fundéu BBVA. Madrid.

-- 10.30 horas: Presentación de los resultados de la Lista Mundial de la Persecución 2018 (World Watch List), con la participación de la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García. Hermosilla, 103 (sala Alcalá). Madrid.

-- 12.00 horas: Presentación del estudio "Movilidad Sostenible. El papel de la electricidad y el gas natural en varios países europeos". En la sede del Club Español de la Energía. Paseo de la Castellana, 257. 1ª Planta. Madrid.

-- 13.15 horas: Presentación del concierto solidario 'Homenaje a los deportistas españoles'. En el Consejo Superior de Deportes. Sala Samaranch. Calle Martín Fierro, 5. Madrid.

-- 16.00 horas: Prosigue la ponencia de estudio sobre el pacto educativo, con las comparecencias de los consejeros de Educación de Aragón y Melilla, en el Senado.

-- 17.00 horas (cobertura gráfica): El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, preside la reunión del Comité de Seguridad Vial para analizar las actuaciones llevadas a cabo durante el episodio de nevadas del pasado fin de semana y estudiar posibles mejoras en los protocolos de actuación. SALUD

-- 09.30 horas: Desayuno informativo de la Asociación Economía de la Salud para presentar las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud que se celebrarán del 20 al 22 de junio en Las Palmas de Gran Canaria. En la Taberna La Carmencita. Calle Libertad, 16.

-- 17.00 horas: La Asociación Española de Afectados por Sarcomas (AEAS), con la colaboración de OncoDNA, organizan la sesión educativa 'El rol de la genética en materia de cáncer'. En la sede del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). Calle San Nicolás, 15 (acceso por calle Noblejas, 1). EFEMÉRIDES

-- En 1863 se inaugura el Metro de Londres (Reino Unido), el primer ferrocarril subterráneo del mundo.

-- En 1929 nacía "Tintin", de Hergé, en un diario belga.

-- En 1971 fallecía la diseñadora francesa "Coco" Chanel.

-- En 1973 el español Luis Buñuel recibe el Óscar a la mejor película de habla no inglesa por "El discreto encanto de la burguesía".

-- En 2008 el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el francés Nicolás Sarkozy firmaban un acuerdo para luchar contra ETA.

-- En 2011 ETA anunciaba un alto el fuego "permanente, general y verificable".

-- En 2016 Carles Puigdemont es investido presidente de la Generalitat de Cataluña.

-- El cantante Rod Stewart cumple 73 años.

-- El escritor Antonio Muñoz Molina cumple 62 años.

-- El boxeador George Foreman cumple 69 años.

-- David Muñoz, cantante del grupo Estopa, cumple 42 años.

-- El comunicador Iker Jiménez cumple 44 años.

-- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cumple 47 años.

-- El actor Guillermo Montesinos cumple 70 años.