Aguado acusa a Cifuentes de no ser regeneradora y ella cree que Cs es "alfombra naranja de las vergüenzas del PSOE"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de no tener una actitud "muy regeneradora" y ella le ha contestado que su formación es la "alfombra naranja de las vergüenzas del PSOE" en Andalucía.

En la sesión del control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, el portavoz de Ciudadanos ha incidido en que a la Comunidad de Madrid llegaron el 18 de agosto "dos notificaciones judiciales, una a las 13.57 horas, donde se autorizaba la personación en el 'caso Lezo', y otra dos minutos después, en la que se autorizaba que se facilitara toda la documentación del Canal solicitada por la comisión de investigación sobre corrupción política".

Para Aguado, algo no funcionó bien, pues "dos notificaciones llegaron a la Puerta del Sol" con ese intervalo de tiempo y "una se envió a los medios y otra se escondió en un cajón". "Dice que se traspapeló, ¿cómo se puede traspapelar una y la otra no?", le ha preguntado a la presidenta autonómica.

El portavoz de Ciudadanos ha sostenido que no le cree por tres razones: una "porque es mucha casualidad, y en política las casualidades no existen"; otra porque son el PP, partido "imputado por financiación irregular", y la tercera por "la resistencia y el empeño que han puesto en no dar explicaciones". "No sé qué esconden --las actas-- pero sé que ustedes no quieren que lo sepamos", ha espetado a la bancada del PP.

Aguado cree que Cifuentes no tiene "una actitud muy regeneradora" y le ha pedido que "no busque enemigos donde no los hay". "No pierda los papeles y nos los traspapele", ha dicho el portavoz, para a continuación incidir en que seguirán "preguntando, pidiendo explicaciones e impulsando reformas para que el saqueo del Canal bajo el Gobierno del PP no se vuelva a producir".

A estas palabras ha contestado la presidenta regional, quien les ha recordado al "tripartito" de la oposición que han sido ellos los que han "impedido" que acuda mañana a la comisión de investigación. "Lo decidieron ayer en la Mesa --de la comisión-- a la que no pertenecemos", ha desgranado.

Cifuentes ha vuelto a reconocer que el protocolo "no funcionó bien" y hubo "un error humano" porque los fax que llegaron eran de "muy diferente naturaleza jurídica". La dirigente madrileña ha explicado que se remiten a dos áreas diferentes. "Hubo un error pero les da igual, aunque errores cometemos todos, los cometen ustedes también, uno no hace demasiado cuando olvidaron registrar las enmiendas de los Presupuestos a tiempo", les ha indicado a los diputados de Cs.

Para la presidenta, cuando la formación naranja se equivoca persisten ante el error mientras que ellos intentan "corregirlo" porque son "consecuentes. Por este asunto ha recordado que hay una persona "que ya asumió las consecuencias". "Estamos revisando el protocolo para mejorarlo y evitar que se traspapele una comunicación que tenía una importancia política indudable", ha defendido.

Y es que Cifuentes cree que Aguado "sabe que no hubo voluntad de ocultación" pero que cree que está intentando "utilizarlo" y ha defendido que fue su Gobierno el que denunció el 'caso Lezo' ante la Fiscalía. La dirigente autonómica cree que la formación naranja tiene "una doble vara de medir" y les ha acusado de ser la "alfombra naranja" que tapan las "vergüenzas del PSOE donde gobierna".