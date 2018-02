Aguado (Cs), preocupado por si PP convierte Madrid en una "ciénaga" e insiste en dimisión de Cifuentes si es imputada

"Dejaría de apoyar - a Cifuentes_ si incumple el acuerdo de investidura y si resultara imputada exigiríamos su dimisión inmediata; es de sentido común. A mí me preocupa que todos los días nos tengamos que estar levantando con casos de corrupción, de la lucha de clanes del PP y no hablamos de lo que realmente pasa fuera en la calle, que es que en residencias de mayores no hay plazas o el Cercanías. A mí me da mucha rabia", ha señalado Aguado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos ha indicado que espera que "por estabilidad" y por "el acuerdo" no salga imputada y que sólo cumpla con la regeneración democrática; ya que, a su parecer, la presidenta autonómica está en "modo Rajoy, arrastrando los pies".

Al ser preguntado sobre si da credibilidad a las declaraciones de Granados, ha señalado que a él no le corresponde dar credibilidad, sino a la Justicia; pero ha afeado al PP que esté "más preocupado de sus disputas internas que de los problemas de los madrileños".

"Lo que más me preocupa no es su ciénaga, es que quieran convertir a Madrid en una ciénaga. Eso es lo que más me preocupa como ciudadano", ha agregado el portavoz de la formación naranja.

Por otro lado, sobre las declaraciones de Cifuentes en las que apunta que en "siete de cada diez ocasiones" Ciudadanos vota en la Cámara regional junto con Podemos y PSOE, Aguado le ha reprochado que el PP la semana pasada votó en contra de su normativa para proteger al denunciante de corrupción política o la normativa de la limitación de mandatos en las que ambas PP y PSOE se aliaron.

"De los diez puntos del acuerdo sobre regeneración democrática ha puesto en marcha sólo dos. Nos podemos poner de acuerdo con el PP en políticas económicas, en fiscalidad, pero hablar con ellos de regeneración es imposible", ha concluido el portavoz de Ciudadanos.