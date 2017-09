Aguado (Cs) vaticina que el 1-O pasará "sin problemas" y pide elecciones autonómicas "con urnas de verdad"

Así lo ha manifestado Aguado después de la carrera solidaria 'I Milla, Rompe tus Barreras'. "Confío en que 1-O pase sin demasiados problemas. No habrá referéndum. Y el día 2 y el día 3 los problemas de los catalanes seguirán siendo los mismos, no habrá nada distinto: habrá paro en Cataluña, habrá nuevos casos de corrupción en Cataluña, habrá precariedad en Cataluña y hay que ponerse a solucionar esos problemas", ha instado.

Al mismo tiempo, el portavoz de la formación naranja en la Asamblea ha solicitado que "después del 1-O" se convoquen elecciones autonómicas, "con urnas de verdad" y que los catalanes puedan elegir "si quieren un Gobierno encabezado por Golpistas, como el --presidente de Cataluña-- Carles Puigdemont", o encabezado "por una persona como Inés Arrimadas"; quien, a su parecer, "defiende la Constitución, el cumplimiento de la ley y un proyecto común para los catalanes y el conjunto de los españoles".

Por otro lado, Aguado ha señalado que la situación catalana ha derivado de que el PP y PSOE "han dejado que llegara hasta este punto". "Lo que tenemos ahora es consecuencia de la política de irresponsables del PP y del PSOE, pero llegados a este punto, me parece que lo primero que hay que hacer es garantizar la ley, garantizar que no se produzca este referéndum, que pienso que no se va a producir, y se convoquen elecciones", ha reclamado.

A partir de esas elecciones, este representante de Ciudadanos en la Asamblea considera que se tendrán que "sentar a negociar" todas las formaciones políticas y ver de qué manera pueden "convencer" a las personas que "se sienten desconectadas de un proyecto común español.

Asimismo, Aguado cree que "merece la pena seguir juntos", porque "económicamente nos va a ir mejor". "Hace falta construir un pueblo español fuerte, hace falta construir un proyecto europeo fuerte y, desde luego, eso no se hace incumpliendo la ley ni haciendo la guerra por tu cuenta. Hay que trabajar unidos y seguir construyendo proyectos comunes", ha insistido.