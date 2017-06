Aguado (Cs):"Una foto me la hago con el Cholo, que le tengo buena estima; pero hacerla con Cifuentes no me aporta mucho"

Cifuentes afeó ayer a Aguado que "buscara la foto" en vez de los acuerdos en la reunión programada para este jueves sobre el seguimiento del pacto de investidura entre el PP regional y Cs. Aguado y su equipo se levantaron de la mesa al comprobar que la presidenta autonómica no asistía a dicha reunión, actitud que han criticado fervientemente.

"Me llama la atención la alta autoestima. Para hacerme una foto, me la hago con el Cholo, que le tengo buena estima. Pero hacerla con Cifuentes no me aporta mucho", ha aseverado el líder regional de Cs, que ha vuelto hoy a criticar la "preocupante" actitud de la dirigente regional.

UN "APROBADO" AL PACTO

Sobre el pacto, Aguado ha señalado que se han cumplido en su totalidad 40 de los 76 puntos del acuerdo, un 51 por ciento. Hay otros 41 puntos en desarrollo y 5 sin iniciar. Por ello, ha dado al cumplimiento una nota de "aprobado", un 5 sobre 10.

Además, ha destacado que en los últimos cinco meses han conseguido que en las aulas TGB para alumnos autistas no haya más de cinco niños por aula. "Parece que por fin la Comunidad se ha tomado en serio a los niños con espectro autista", ha dicho.

Aguado también ha apuntado la reducción de las lista de espera, que se garantice la libertad de elección de centros de salud de forma informada y la publicación de las agendas institucionales de los cargos públicos, "que ya en el último periodo de sesiones se ha incluido", entre otros puntos.

