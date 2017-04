Aguado dice que no seguiría en su cargo tras la detención de un presidente de su partido por "vergüenza torera"

"Si algún día, que espero que sea pronto, hay un presidente del Gobierno de Ciudadanos y se lo lleva la Guardia Civil detenido por ser el responsable de una organización criminal, les aseguro que al día siguiente yo no estoy aquí, por vergüenza torera y por dignidad política", ha manifestado Aguado en su turno de pregunta a la presidenta.

Aguado ha preguntado a Cifuentes por su compromiso con la regeneración democrática, pregunta que intentó formular en el Pleno de la semana pasada pero que fue aplazada a petición del Gobierno por no haber sido planteada la semana antes, como hacen todos los grupos parlamentarios en virtud de un acuerdo.

Por eso, Aguado ha comentado que la relación entre la corrupción y el PP es "atemporal" y que "la pregunta no puede ser más oportuna", al llegar tras la detención del expresidente Ignacio González.

"Ayer tuvimos uno de los días más lamentables y bochornosos dentro y fuera de la política", ha dicho Aguado en alusión a la detención de González, a quien se ha referido como "amigo y compañero" de los diputados de la bancada popular y de quien ha destacado que era secretario general del PP de Madrid hasta hace apenas un año.

Tras señalar que el expresidente ha sido detenido como "responsable de una organización criminal en el PP de la Comunidad de Madrid, malversación, cohecho, blanqueo, fraude fiscal, falsificación y corrupción en los negocios", ha dicho que la expresidenta actual dice que se siente orgullosa del PP para preguntarle si es de esto de lo que se siente orgullosa.

"Yo sentiría vergüenza", ha aseverado Aguado, quien ha preguntado a Cifuentes si "van a pedir perdón por lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid o van a seguir con el victimismo".

Además, ha señalado que la presidenta les pide "mirar al futuro" pero cuando presentan reformas para intentar cambiar las cosas los populares votan en contra, como en el caso de la ley de protección del denunciante de corrupción.

COLABORACIÓN POLÍTICA

"No me hable de que usted va a ofrecer la máxima colaboración, por supuesto, porque si no estaría incurriendo en un delito de encubrimiento, por eso colabora con la Justicia, pero yo le pido que colabore políticamente", ha agregado, para pedirle que deje de "poner palos en las ruedas a la comisión de investigación y a las reformas".

Cifuentes ha aseverado que su compromiso con la regeneración "no solamente es un compromiso" sino que "es una realidad desde el primer momento" que llegó al Gobierno.

Además, ha aclarado que la pregunta se aplazó porque Ciudadanos había roto un acuerdo, para reprocharles que "presumen de buscar acuerdos y en cuanto tienen la oportunidad se los saltan", al tiempo que ha recordado que ha respondido a 40 preguntas sobre regeneración, transparencia y corrupción

Por otro lado, Cifuentes ha afirmado que al portavoz de Ciudadanos "no le interesa la regeneración democrática más allá de la palabras", al tiempo que le ha acusado de bloquear dos proyectos de ley en este sentido paralizados desde hace casi un año.

Además, le ha advertido que "en la vida y en la política no vale todo" y le ha acusado de "venir aquí a intentar sembrar la sospecha y a mentir". "Mintiendo, usted no me desacredita a mí ni nos desacredita a nosotros, se desacredita usted", ha apostillado.

Cifuentes ha destacado que hace casi un año que el Gobierno elevó a la Fiscalía Anticorrupción "toda la documentación referida a ese asunto", y que lo hizo "por propia iniciativa", además de cesar a dos personas que ayer fueron detenidas.

"No voy a permitir que usted arroje ninguna sospecha sobre este gobierno y lo que tampoco voy a hacer es hablar de cosas que usted quiere que yo hable que están bajo secreto de sumario", ha agregado Cifuentes.

Finalmente, ha reprochado a Aguado la "doble vara de medir de su partido" y ha asegurado que son "muy exigentes con el PP pero al PSOE le ponen la alfombra roja", porque "al PP le exigen dimisiones cuando hay imputación por corrupción pero cuando se trata del PSOE lo dejan correr".

FINANCIACIÓN ILEGAL

Aguado ha formulado una segunda pregunta a Cifuentes sobre qué medidas va a tomar para acabar con la financiación irregular de los partidos políticos en la Comunidad de Madrid, al tiempo que le ha afeado las acusaciones de financiación irregular que pesan sobre el PP de Madrid.

"Cuando un partido va dopado a las elecciones tiene más posibilidades de ganar", ha señalado Aguado, quien ha apuntado que a Lance Armstrong se le pueden quitar los 7 tours por su dopaje y al PP no se le pueden quitar su victorias electorales, pero sí "poner remedio para que esto no vuelva a pasar".

En este sentido, Aguado ha dicho que el Gobierno podría haberse puesto a trabajar para reformar la Cámara de Cuentas o para llevar al Congreso dos Proposiciones de Ley para que los partidos tengan órganos internos anticorrupción y exigirles responsabilidad patrimonial subsidiaria, como recoge el acuerdo de investidura.

Tras acusar a Cifuentes de continuismo, se ha dirigido a los madrileños y votantes populares para decirles que el PP "no merece volver a ganar las elecciones" y que "puede haber un Gobierno limpio que gestione mejor, que no despilfarre dinero de los madrileños",

"En 2019 no le vamos a pedir cambios, si los madrileños nos dan la confianza vamos a hacerlos nosotros", ha zanjado.

Por su parte, Cifuentes ha dicho que "hacer campaña electoral y pedir el voto cuando quedan dos años para las elecciones no tiene mucho que ver con preocuparse de los problemas reales de los madrileños".

Asimismo, ha reprochado a Aguado que "se ha equivocado de legislatura" y que "no quiere hablar del presente" sino "del pasado" y "vive de los recortes de los periódicos".

La presidenta regional ha destacado que la financiación de partidos es competencia estatal, y ha reprochado a Ciudadanos que tumbara un proyecto de ley de gobierno abierto.