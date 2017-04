Aguirre admite que la detención de González es un "mazazo": "Si es inocente me conmueve el calvario que va a pasar"

Aguirre ha hablado por primera vez tras la detención del expresidente de la Comunidad con la Cope. En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, ha reconocido que se encuentra "absolutamente conmocionada" porque "si realmente de lo que le acusan es cierto y es culpable de todas esas cosas de las que hablan", para ella "es un mazazo enorme" porque es una persona a la que le ha dado su "confianza durante muchísimos años".

"Estoy convencida que no ha podido hacer semejante cosa. Si lo ha hecho le puedo asegurar que para mí es un disgusto, un mazazo, algo que me deja verdaderamente conmovida. Ahora, si no lo ha hecho, si es inocente, (...) también me conmueve el calvario que estará pasando y el que le queda por pasar", ha indicado.