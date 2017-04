Aguirre declara mañana como testigo en Gürtel tras la detención de su sucesor

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre declara mañana como testigo en el juicio de Gürtel, un día después de la detención de Ignacio González, el que fuera su mano derecha y al que designó como sucesor al frente de la Comunidad de Madrid cuando en 2012 decidió dejar el cargo y dar "un paso atrás".

Aguirre, actual portavoz municipal del PP en Madrid, acaparará mañana las miradas tras la detención por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II de su hombre de confianza y sucesor, toda vez que su otra pieza clave en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, está en prisión preventiva por la trama Púnica.

En principio, la expresidenta madrileña solo tendrá que responder por el caso Gürtel, en concreto sobre las prácticas de fraccionamiento de contratos en la Comunidad de Madrid.

Fue ese el motivo por el que el tribunal de Gürtel accedió a la petición de las acusaciones de llamarla a declarar y "no por su condición política".

Aguirre será la primera de una serie de altos cargos o ex altos cargos del PP que declarará como testigo en el juicio, pues también están citados Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

Y, como decidió ayer el tribunal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Precisamente hoy se ha conocido que el tribunal dictará una resolución con una fundamentación razonada de su decisión de que declare como testigo Rajoy, que contará con un voto particular discrepante del presidente de la Sala, Ángel Hurtado.

En cuanto a Aguirre, ya contestó en septiembre de 2013 por escrito a las preguntas que el entonces instructor del caso Gürtel Pablo Ruz.

Testificó que no sabía quién era el cabecilla de Gürtel Francisco Correa hasta que se destapó la trama en 2009, ni tampoco que se estuvieran cometiendo irregularidades en la contratación en la Comunidad de Madrid.

"No le he visto en mi vida, salvo en fotografía después del auto de febrero de 2009 (cuando estalló el caso Gürtel). En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón el señor Correa me ponía a mí a escurrir", afirmaba Aguirre en una de las respuestas a las 170 preguntas sobre esta causa que contestó por escrito en su despacho de la calle Génova.

La expresidenta incidió en que su gabinete "jamás tuvo ningún contacto con las empresas de Correa" y respecto al exconsejero regional Alberto López Viejo, uno de los 37 acusados en esta causa, mantuvo que no era "en absoluto" de su "total confianza" y que ella no le puso en la lista para las elecciones autonómicas.

También dijo que desconocía cuál era su proceder en las adjudicaciones a la empresa Easy Concept, vinculada a Correa, porque "de haberlo sabido, le hubiera cesado en ese mismo momento".

De este modo, negaba saber si Special Events organizó y montó actos para el PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, alegando que aunque era la candidata "no llevaba la campaña".

Precisamente, con relación a la financiación de esas elecciones, concretamente en las localidades de Pozuelo y Majadahonda, es por lo que el tribunal ha accedido esta semana a llamar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Aguirre negó no obstante haber prohibido a López Viejo contratar con las empresas de la trama Gürtel, ya que no fue hasta el auto de Garzón de 2009 cuando "exigió" la dimisión de todos los implicados que formaban parte de su Gobierno.

Lo que sí hizo, según relató, fue pedir explicaciones a López Viejo en 2005 a raíz de la publicación de un artículo de la revista Interviú titulado "Las amistades peligrosas", en el que se decía que unas personas vinculadas al PP estaban obteniendo contratos de administraciones gobernadas por el partido y entre ellas la Comunidad de Madrid.