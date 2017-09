Albert Boadella tacha de "delincuente" al Gobierno de Puigdemont

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Boadella ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es "blando y pacifista" a la hora de gestionar el conflicto catalán. Y cree que Rajoy "va a tener que hacer una acción muy enérgica" para frenar el proceso secesionista.

Preguntado al respecto, ha concretado que habrá que "poner al Ejército" en Cataluña, un territorio que, a su juicio, "está en un delirio constante" y "ha perdido el norte" y "la democracia".

Tras calificar de "delincuente" al Gobierno de la Generalitat, ha dicho estar extrañado de que los dirigentes catalanes sigan incumpliendo la ley "tranquilamente" sin que "se les corte" cuando ya han sido advertidos por jueces.

Boadella ha lamentado el "silencio excesivo" que, en su opinión, ha habido frente al "adoctrinamiento" en las escuelas catalanas "en un goteo constante de odio hacia todo lo español". Y aunque sostiene que "no puede renegar" de su origen catalán, ha confesado que siente "ridículo": "No me siento cómodo pensando que he nacido en este territorio", ha remarcado.

Preguntado por las peticiones de que en Cataluña se realice una votación desde varios colectivos, Boadella le ha restado importancia: "En el año 1933, el 90 por ciento de la población alemana votó a Hitler porque estaba de acuerdo con él", ha manifestado, remarcando que "eso no quiere decir nada". "Hay un odio a lo español que recuerda un poco al odio a lo judío", ha añadido.