Albiol cree que la Generalitat busca la intervención del Estado para que "en la calle haya conflicto social"

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, considera que la Generalitat de Cataluña y el resto de partidos independentistas "están buscando la intervención" del Estado en la comunidad para "presentarse ante su parroquia como mártires y que en la calle haya conflicto social". A su entender, lo que está haciendo la Generalitat y los partidos independentistas se puede calificar como "golpe de Estado", pero "sin armas".

"Desde el PP somos partidarios de que las instituciones tomen cartas en el asunto para poner en el sitio que se merecen a estos irresponsables que se están cargando la convivencia en Cataluña y que lo que buscan es que el Gobierno de España y la justicia intervengan la comunidad autónoma de Cataluña. Están buscando la intervención para presentarse ante su parroquia como mártires y que en la calle haya conflicto social", ha señalado.

Así se ha pronunciado Albiol en declaraciones a los medios de comunicación tras declarar como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio de la trama 'Pretoria', un día después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la coalición Junts pel Sí (JxSí) y la CUP presenten la ley con la que quieren convocar el referéndum el 1 de octubre.

"GOLPE DE ESTADO" PERO "SIN ARMAS"

Para el líder de los 'populares' catalanes, lo que está haciendo la Generalitat y los partidos independentistas se puede calificar como "golpe de Estado, un golpe sin armas pero que pretende violentar la democracia y la libertad en Cataluña".

A su juicio, lo que han puesto en evidencia los pasos que está dando el Gobierno de Carles Puigdemont es que "es imposible poder llegar a ningún acuerdo ni acordar absolutamente nada con los políticos que han apostado llevar a Cataluña hacia el precipicio", de modo que "lo que cabe esperar ya no es que impere el sentido común y paren esta locura, sino que el Estado de Derecho dé respuesta adecuada a esta actitud irresponsable".

Entre esas medidas que puede adoptar el Ejecutivo, García Albiol ha dicho no tener "ningún tipo de complejo" en aplicar el artículo 155 de la Constitución: "No ha existido ninguna posibilidad de que entren en razón estos políticos irresponsables y si al final, como última instancia, se tiene que aplicar, desde el PP no nos va a parecer mal ni mucho menos. Si se llega a esa situación, lo veríamos del todo justificado".

"SE HAN ROTO TODOS LOS PUENTES"

"Se han roto todos los puentes. Si se llega a esa situación, lo veríamos del todo justificado. Han traspasado una línea roja, han pasado de las palabras, no a los hechos, pero sí han aumentado un grado el nivel de irresponsabilidad y de poner en riesgo la convivencia en Cataluña y desde el PP somos partidarios de que las instituciones tomen cartas en el asunto", ha insistido.

Eso sí, García Albiol ha remarcado que "en estos momentos" todavía no es necesaria la aplicación del artículo 155 porque es "el último recurso antes de que se pudiera producir esa ruptura de Cataluña con el resto de España".