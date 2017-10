Albiol ve al Gobierno "legitimado para restablecer el autogobierno en Cataluña"

El presidente del PP catalán, Xavier García Abiol, ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "pasará a la historia por haber provocado la voladura del autogobierno en Cataluña", por lo que cree que el Gobierno "está legitimado para restablecerlo".

Puigdemont ha avisado en una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

El Gobierno, en un comunicado posterior, ha constatado la negativa de Puigdemont a atender el requerimiento que le instaba a restituir el orden constitucional alterado y, en consecuencia, continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución.

"Puigdemont pasará a la historia por haber provocado la voladura del autogobierno de Cataluña. El Gobierno está legitimado para restablecerlo", ha asegurado Albiol en un mensaje en Twitter.

En declaraciones a Cuatro, el líder del PPC ha considerado que "la carta de Puigdemont es un insulto para la mayoría de personas de este país" y que el Gobierno "ha dado muestras de una paciencia infinita con la Generalitat, pero todo tiene un límite".

Sobre si se deberían convocar elecciones inmediatas en Cataluña, Albiol lo ha rechazado: "Si alguien cree que la solución es una convocatoria electoral dentro de tres meses, no tiene la fotografía del drama en Cataluña".

"Nos llevaría a una convocatoria de elecciones en las que las mínimas garantías de equilibrio democrático no estarían presentes, porque el clima desde el punto de vista institucional y de la Administración no se puede garantizar y no se desarrollarían con normalidad", ha dicho Albiol.

Por ello, ha pedido tomar las "medidas necesarias para reconducir la Administración de la Generalitat a esa normalidad institucional. Si no se toman decisiones en la Administración de la Generalitat, en cuatro años tendremos el problema multiplicado por cuatro".