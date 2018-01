Albiol: sin grupo propio del PP, JxCat y ERC tendrán mayoría en comisiones

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido hoy a Ciudadanos y a su presidente, Albert Rivera, de que si no ayudan al PP a tener grupo propio, Junts per Catalunya y ERC tendrán por sí solos "mayoría absoluta en todas las comisiones" en el Parlamento catalán.

En un mensaje de Twitter, Albiol ha respondido a las palabras del presidente de Ciudadanos en las que aseguraba que su partido ayudaría al PP a tener subgrupo parlamentario: "Señor Albert Rivera, que no, que no es eso. Que no necesitamos que usted nos apoye para tener subgrupo parlamentario, eso ya lo tenemos 'por ley'. Necesitamos tener GRUPO PARLAMENTARIO, en caso contrario los independentismos tendrán mayoría absoluta en todas las comisiones".

Albiol ha vuelto a insistir así en su reclamación de que Ciudadanos ceda un diputado a los populares para que logren tener los cinco necesarios para constituirse en un grupo propio y, al mismo tiempo, evitar que Junts per Catalunya y ERC tengan mayoría en las comisiones parlamentarias.

En el caso de que el PP recayera en el grupo mixto, ante una negativa de Cs a ceder un diputado, JxCat y ERC tendrían mayoría absoluta en las comisiones, lo que no ocurre en el pleno, donde tienen 66 diputados -a dos de la mayoría absoluta- y dependen entonces de los cuatro diputados de la CUP, formación anticapitalista.

De este modo, tanto en comisiones formadas por 19 miembros o 21 miembros, si el PP no tuviera grupo propio la distribución proporcional de los miembros por el sistema d'Hondt o mayores restos haría que JxCat y ERC tuvieran mayoría absoluta.

En cambio, si los populares dispusieran de grupo propio, el sistema de distribución proporcional de miembros debería ser el de mayores restos, por lo que ERC y JxCat no llegarían a la mayoría absoluta por sí mismos y siempre dependerían de la CUP u otro grupo.

Y lo mismo ocurriría en la Diputación Permanente, con 23 miembros, de modo que el hecho de que el PP tenga o no grupo propio haría variar también la mayoría independentista.