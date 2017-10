Albiol ante la Policía Nacional en Pineda: "Nadie os va echar de Cataluña"

El presidente del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha acudido hoy a Pineda de Mar (Barcelona) en apoyo de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ante los que ha afirmado: "Nadie os va a echar de Cataluña porque si os vais se iría la dignidad de esta tierra".

De esta forma, Albiol ha expresado su apoyo a la Policía Nacional tras la presión para que dejen el municipio en protesta por las cargas policiales del 1-O, lo que los agentes han agradecido con cánticos de "Democracia", "No estáis solos", "Viva Cataluña y Viva España".

La Fiscalía de Barcelona ha abierto hoy diligencias para investigar la expulsión de los agentes de la Policía Nacional de los hoteles de Pineda de Mar y Calella (Barcelona) en los que se hospedan y la posible implicación de los "responsables municipales" en esa decisión.

Albiol ha visitado a los policías hospedados en el hotel Checkin de Pineda, acompañado de dirigentes populares como Esperanza García, y los agentes han ovacionado en diferentes momentos al líder del PP Catalán.

En conversación informal con los agentes, Albiol les ha informado de que ha hablado con el presidente del Gobierno y con el ministro del Interior porque "no podemos aceptar esta humillación a la policía".

"Vengo a daros las gracias de corazón por lo que estáis haciendo por la gente de bien en Cataluña", ha señalado Albiol, que ha añadido: "La situación en Cataluña es de excepcionalidad, como estáis viendo en primera persona. Pero lo que el Estado no puede permitir, y eso se lo he trasladado al presidente del Gobierno y al ministro, es que la policía tenga que salir de Cataluña como está saliendo, y eso no se puede permitir".

En este sentido, Albiol se ha referido también a la salida de hoteles de la Guardia Civil en hoteles de Calella (Barcelona), de donde "tuvo que salir como delincuentes", ha lamentado.

El líder del PP Catalán ha llegado a la calle donde están ambos hoteles, custodiada por un cordón de los Mossos d'Esquadra, y ha accedido al establecimiento por una puerta lateral.

Mientras los concentrados proferían insultos a los policías y a Albiol, el líder del PPC se ha reunido en la calle con los agentes, que iban uniformados y han formado un muro humano para escucharle.

Mientras Albiol les transmitía su apoyo, con frases como "no estáis solos", los agentes respondían con gritos de "Viva España", "Viva Cataluña" y "Democracia", al tiempo que hacían ondear una bandera española.

Tras momentos de tensión, algunos de los concentrados han abandonado el lugar y se han dirigido hacia el ayuntamiento de Pineda, donde han proferido gritos de "cobarde", dirigidos contra el alcalde Xavier Amor (PSC), que ha negado que el consistorio haya presionado a los hoteles para que desalojen a los agentes.