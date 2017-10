Albiol insinúa que Puigdemont ha pedido al Gobierno retirar a la Policía de Cataluña y excarcelar a los 'Jordis'

En este sentido, Albiol ha dicho no entender por qué Puigdemont ha dicho que no convoca elecciones por falta de garantías por parte del Gobierno central, y ha apuntado a cuatro posibles demandas que habría hecho el presidente catalán: no aplicar el 155; retirar los agentes desplazados a Cataluña, abandonar la vía judicial, y excarcelar al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al de Òmnium, Jordi Cuixart.

Durante su intervención en el pleno monográfico para abordar la respuesta del Parlamento catalán a la aplicación del artículo 155 de la Constitucón, el dirigente popular ha pedido al presidente de la Generalitat que comparezca en el pleno del Senado a partir de las 10.00 horas del viernes y abandone la vía unilateral: "Tiene una última oportunidad".

DISPUESTO A ACOMPAÑAR A PUIGDEMONT AL SENADO

Albiol ha avanzado que está dispuesto a acompañar a Puigdemont al Senado y que, en el trayecto intentará convencerle de que "vuelva a la calma y respete los derechos de todos los catalanes".

"Aproveche la última oportunidad. Esté a la altura de las circunstancias y mañana vaya a las 10.00, preséntese en el Senado y dé la cara", ha argumentado Albiol, que también ha dicho que la aplicación del artículo 155 no es plato de buen gusto para el PP.

De hecho, ha asegurado que el Gobierno central y el PP son conscientes de que "va a provocar tensión, incertidumbre e inseguridad, y se va a entrar en una dimensión desconocida de la que nadie sabe cómo se va a salir"; según él, está en manos de Puigdemont evitarlo, si bien le ha avisado de que acabará juzgado en por los tribunales.