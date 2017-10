Albiol dice que las únicas elecciones "serias y reales" son las del 21-D

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha manifestado que las únicas elecciones "serias y reales" son las que ha convocado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que el recién cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no tiene "autoridad" para llamar a unos comicios paralelos.

"Si el exgobierno catalán se quiere reunir donde quiera y quiere convocar elecciones paralelas, me parece genial; nos sentaremos frente al televisor y lo miraremos", ha ironizado Albiol, que ha considerado esta hipótesis como "divertida".

García Albiol ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras la celebración de un comité ejecutivo extraordinario del PPC, en la que se ha decidido "por aclamación" que sea el candidato a la Generalitat de los populares el próximo 21 de diciembre, una decisión que tendrá que aprobar de manera definitiva el comité electoral nacional que preside Alicia Sánchez-Camacho.

Para el actual presidente del PPC, Mariano Rajoy puso ayer "punto final" al proceso independentista con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, un gesto "inteligente" propio de "un hombre de Estado".

En este sentido, ha asegurado que la nueva dirección de la Generalitat, con el presidente español como máxima autoridad, comenzará a actuar a partir de mañana y ha descartado que se fuerce la salida de Puigdemont o el también cesado vicepresidente, Oriol Junqueras, de las dependencias de la Generalitat.

"Que se lo tomen con calma, no los vamos a estresar", ha señalado Albiol, que ha precisado que, estén donde estén, "ya no tienen ni el cargo ni ninguna autoridad para dictar órdenes ni resoluciones".

"Si lo que están esperando es que entre la policía para echarlos del despacho para tener una fotografía mártir, esto no se va a producir. Pero no por ningún motivo, sino porque no va a hacer falta. Van a salir por su propio pie", ha recalcado el líder del PPC.

Albiol ha esgrimido su experiencia en la alcaldía de Badalona (Barcelona), la tercera ciudad más grande de Cataluña, como una garantía de que, si gana los próximos comicios, gobernará "para todos los catalanes", también los independentistas, y tendrá como principal objetivo recuperar "la cohesión social" en Cataluña.

"Nuestra responsabilidad es recuperar esa convivencia, nuestro objetivo pasa por que las empresas que se han marchado en las últimas semanas por la incertidumbre que ha provocado el independentismo vuelvan", ha resuelto García Albiol.