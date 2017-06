Albiol defiende que Rajoy no mencione a Bárcenas: "El barro se lo dejamos a otros, es su espacio natural"

En declaraciones a su salida de la citada reunión, Albiol ha asegurado que el PP se dedica a trabajar por el futuro y que es la razón por la que, según ha dicho, Rajoy no ha citado a Bárcenas cuando el extesorero comparecía al mismo tiempo en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

"No es un tema ni actual ni hay ningún tipo de novedad. Es cierto que a algunos les interesa mucho estar instalados revolcándose en el barro de la corrupción, porque si no no tiene otros argumentos, pero nosotros somos un partido que mira adelante y por el futuro y bienestar de los españoles", ha agregado.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha cargado duramente este lunes contra el acuerdo de PSOE, Podemos y Ciudadanos para poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular que, según ha dicho, se quiere remontar a los años ochenta y no concreta su ámbito temporal y material, han informado fuentes 'populares'.

Así lo ha asegurado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP -una reunión a cerrada en la sede central del partido--, en la que, sin embargo, no ha mencionado al extesorero Luis Bárcenas, que este mismo lunes ha inaugurado las comparecencias de la citada comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular.