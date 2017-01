Albiol cree que el "fanatismo" de algunos independentistas crea "asqueo general"

El líder del PP de Cataluña, Xavier García-Albiol, ha advertido hoy de que el "fanatismo ideológico" de algunas entidades independentistas, entre las que ha citado a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), en su afán por "politizarlo absolutamente todo", está generando un "asqueo generalizado".

En declaraciones a los periodistas tras acudir a la Pascua Militar en Barcelona, Albiol ha destacado que la presencia de farolillos independentistas en la cabalgata de los Reyes Magos de ayer en Vic (Barcelona), siguiendo una campaña de la ANC, fue "testimonial", lo que cree que demuestra que "los padres y los niños tienen más sentido común" que organizaciones dirigidas por el "fanatismo ideológico".

El líder del PP catalán ha lamentado que "los fanáticos de la ANC" y de otras organizaciones que defienden la independencia tengan la "tentación" de politizarlo "absolutamente todo", pero ha advertido de que ello "acaba generando un asqueo general por parte de la población no independentista y algunos independentistas también, por suerte".

A preguntas de los periodistas, Albiol ha reiterado que el Gobierno, de acuerdo con los principales partidos constitucionalistas, adoptará las medidas necesarias, dentro del marco legal, para impedir la celebración de un referéndum independentista en Cataluña, aunque ha indicado que espera y está convencido de que no será necesario llegar a la suspensión de la autonomía.

"Si al final, el gobierno de Cataluña y las entidades independentistas con actitudes fanáticas como pudimos ver ayer (en Vic) deciden ir hacia adelante, la única respuesta será dentro del marco legal, como no puede ser de otra manera, y consensuada desde el punto de vista político por los principales partidos constitucionalistas", ha indicado.

En cualquier caso, Albiol ha pedido que en Cataluña "impere un poquito el sentido común" y no se provoque una situación "que no aportará nada de bueno", como es a su entender la convocatoria de un referéndum independentista.

"Si al final se llega a la convocatoria de un hipotético referéndum, lo que pueda decir el gobierno de Cataluña no será fiable y no será ninguna garantía de nada. Las decisiones que se tengan que adoptar, si se llega a este escenario, que yo espero y deseo que no llegue, serán unas decisiones que tendrán que acordar el PP, como Gobierno, con el PSOE, básicamente", ha insistido.

Albiol ha recordado que el proceso participativo del 9N de 2014 fue un "acto lúdico-festivo" en el que la Generalitat "mintió" y "engañó" al Gobierno, ya que asumió ante el ejecutivo y la ciudadanía que no participaría activamente en la consulta pero finalmente, a su juicio, "faltó a su palabra" y mantuvo su implicación en el proceso.

El líder del PP catalán ha indicado en cualquier caso que en el año 2017 hay una certeza, que es que no se va a celebrar un referéndum independentista, y una incertidumbre, la que ha creado a su entender el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunciando que no optará a mantenerse en el cargo tras las próximas elecciones.

Según Albiol, con su anuncio de que no será cabeza de cartel, Puigdemont "no ha hecho ningún favor", ya que al abrir el debate de la sucesión "está añadiendo más inestabilidad a la situación política de Cataluña".