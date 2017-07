Albiol ve "irresponsable" la ambigüedad de los 'comunes' sobre el referéndum

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ve "irresponsable" la "ambigüedad" de los 'comunes' con respecto al referéndum del 1-O, y les ha advertido que, en cuestiones políticas tan trascendentes, no se puede estar a medias, "o se está a favor o en contra".

Albiol se ha referido, en unas declaraciones realizadas en Argentona (Barcelona), a la posición expresada ayer por la coordinadora nacional de Catalunya en Comú de apoyar la convocatoria del 1 de octubre pero sólo como una "movilización" no vinculante y sin aclarar si llamará a la participación o no.

"En política no se puede jugar con las ambigüedades", ha advertido Albiol, y "al igual que en la vida (una mujer) puede estar embarazada o no, y no se puede estar embarazada a medias, en el referéndum o se está a favor o en contra, no a medias".

Ha reclamado, en este punto, a la alcaldesa Ada Colau y al coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, que tengan "un poco de coherencia, porque esta ambigüedad no es aceptable en algo tan importante" y más bien "se trata de una grave irresponsabilidad".

Albiol ha atribuido la posición de los 'comunes' a su voluntad de "querer estar bien con todos", pero esto "se trata de una frivolidad", ha lamentado este mismo dirigente del PP catalán.

Sobre las declaraciones que ayer hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado que "intente poner el miedo en el cuerpo de los catalanes" pronosticando que el Estado "lanzará todo tipo de demonios contra Cataluña".

"Yo le pediría que no trate de infundir miedo, porque el Estado sólo va a actuar contra quienes fracturan la sociedad catalana, y no contra el resto" de ciudadanos, ha subrayado Xavier Garcia Albiol.

Este mismo dirigente del PP ha hecho "un llamamiento a la valentía de los consellers" del gobierno catalán, y les ha pedido que tengan el coraje de decir públicamente lo que admiten en privado "y es que el referéndum no se va a hacer".