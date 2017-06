Albiol dice que el apoyo al referéndum de alcaldes del PSC muestra que el PSOE "ha perdido sus orígenes"

"Es el mejor de los ejemplos", ha dicho Albiol en declaraciones tras participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid. El dirigente 'popular' ha asegurado que esta posición de regidores socialistas, "que estén apareciendo como setas", es también un "problema serio" para el conjunto del país.

"No tenemos una izquierda coherente y con discurso sobre España como nación", ha dicho García Albiol, para quien es muy grave que estos alcaldes no sólo no estén en contra de la celebración del referéndum sino que estén dispuestos a permitir que se celebre en sus municipios. "El Partido Socialista ha perdido sus orígenes y sus bases", ha agregado.