Albiol reivindica el "derecho a decidir" de los padres a elegir la lengua escolar de sus hijos

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha reivindicado este viernes el "derecho a decidir" de los padres catalanes a elegir la lengua vehicular con la que quieren escolarizar a sus hijos.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en Badalona preguntado por la posibilidad de que el Gobierno central introduzca el castellano como lengua vehicular en la matriculación de los alumnos catalanes.

Albiol ha dicho que "sorprende que los que tanto se llenan la boca con el 'derecho a decidir' estén en contra del 'derecho a decidir' de los padres sobre la lengua en la que quieren educar a sus hijos".

Según ha detallado, el Gobierno central está estudiando la posibilidad de introducir el castellano y, en ningún caso, eso va a significar "que el catalán desaparezca ni quede en posición de inferioridad".

Albiol ha lamentado que haya exconsellers, partidos y entidades que critiquen la vehicularidad del castellano, y ha pedido "que se preocupen por los miles de niños que estudian en barracones mientras la Generalitat patea dinero en Bélgica con Puigdemont y compañía".

EL ACTUAL "NO ES EL MEJOR MODELO"

También ha explicado que no comprende que el independentismo vea la propuesta del Gobierno central como un ataque al modelo de escuela catalana: "Es un planteamiento radical y absolutista vender esto como una agresión; yo no veo donde está el trauma porque el actual modelo no es el mejor modelo".

Por ello, ha pedido a los independentistas "que dejen de utilizar la lengua como un instrumento político porque el catalán nunca ha estado tan protegido" como ahora ni ha tenido tanta presencia pública.

"Con la lengua no se juega y menos con la libertad de los padres y su derecho a decidir sobre como quieren educar a sus hijos", ha reivindicado.