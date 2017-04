Alcalde Ledezma pide salida "legal" de la "tiranía" en Venezuela, dice su hija

Daniela Schadendorf , hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, bajo arresto domiciliario acusado de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, manifestó hoy en Miami (EE.UU.) que su padre clama por una "vía constitucional" para salir ya de la "tiranía" que atenaza a Venezuela.

Con estas palabras expresó a Efe Schadendorf el sentir de su padre el día en que en Venezuela se realizan marcha para reclamar al régimen chavista elecciones generales.

"Ledezma ha sido golpeado y humillado y está preso, pero no se deja quebrantar en espíritu" y reclama, al igual que los venezolanos en las calles, "elecciones y una salida por la vía constitucional y legal", subrayó Schandendorf.

La hija del opositor Ledezma recibió en la Alcaldía de Miami de manos de su regidor, Tomás Regalado, y del exprisionero político cubano Armando Valladares, una proclama en la que se declaró hoy "Día del Honorable Antonio Ledezma".

En una salón de actos abarrotado de venezolanos, con la presencia de legisladores estadounidenses, empresarios, periodistas, exiliados y políticos, la ceremonia comenzó con una palabras del exparlamentario venezolano Alexis Ortiz, quien pidió la urgente convocatoria de "elecciones generales".

Solo así, precisó el también exalcalde venezolano, "se resolverá la tragedia terrible que ellos mismos (el Gobierno) han creado" y se pondrá fin a la "represión brutal contra la gente en la calle".

"Maduro se empeña a sangre y fuego en seguir gobernando", mientras "en estos momentos se está luchando en las calles contra la agresión armada del Gobierno dictatorial de Venezuela que lanzó hoy a las Fuerzas Armadas convertidas en perros de presa contra el pueblo", denunció Ortiz.

El exparlamentario señaló al opositor Ledezma como ejemplo de político "decente y valiente", "apegado a la democracia y la Constitución", que cometió el "error gravísimo" de darle una "paliza en las elecciones" a la alcaldía de Caracas al fallecido presidente Hugo Chávez, quien comenzó a "perseguirlo de manera canallesca".

La congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen hizo un breve acto de presencia para señalar en la ceremonia que el tándem Chávez-Maduro ha sido un "desastre" para Venezuela y que hoy el "pueblo venezolano" se debe unir en un grito de "no a la dictadura, no a los abusos de los derechos humanos y no a matar a los estudiantes".

La legisladora republicana aseguró a los venezolanos allí presentes que "presionará" a la Administración de Donald Trump para que aumente la "lista de violadores de los derechos humanos" en Venezuela para que no pueden entrar en Estados Unidos, lo que fue recibido con fuertes aplausos.

Por su parte, Regalado definió a Miami no solo como "puerta de las Américas", sino, sobre todo, como "capital del exilio", para expresar a continuación su solidaridad con Ledezma.

"Ledezma es un luchador por la libertad. Miami está contigo", dijo.

Momentos antes de proceder a entregar la proclama en honor de Ledezma a su hija, Regalado hizo hincapié en que el alcalde de Caracas es un "símbolo de la defensa de los derechos humanos".

Visiblemente emocionada, Schadendorf dijo recibir con "orgullo y humildad" el reconocimiento en nombre de su padre, "víctima de una terrible injusticia que le priva de libertad siendo inocente".

Tuvo también la hija de Ledezma palabras de aliento para los más de 140 presos políticos en la cárceles venezolanas, bajo una "tiranía que se ha quitado la careta de la democracia" y que tiene, denunció, al país secuestrado.