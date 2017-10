Alcalde de Pineda (PSC) niega presiones para echar a la Policía pero el hotel dice que le amenazaron con el cierre

El alcalde de Pineda de Mar (Barcelona), Xavier Amor (PSC), ha negado este martes que el consistorio haya presionado para que se vayan del municipio los 400 agentes de la Policía Nacional alojados, y ha defendido que su principal objetivo es "preservar la convivencia". Sin embargo, el gerente de los hoteles Checkin, la cadena en la que se alojaban los policías, ha denunciado en una carta que le amenazaron con cerrar durante 5 años los dos establecimientos que tienen en esa localidad.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde del municipio ha destacado que el Ayuntamiento ha tenido "un papel activo para intentar garantizar la convivencia en el municipio" --en el que centenares de personas se han manifestado contra la presencia de los agentes--, si bien eso no significa que se haya presionado ni amenazado al hotel ni a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que se vayan.

Varios concejales han estado en contacto permanente tanto con la dirección del hotel como con la Delegación para "mediar y ayudar a encontrar una solución que calme y no crispe más a la ciudadanía".

Pineda es "un pueblo muy tranquilo que nunca ha vivido situaciones así, ni siquiera el domingo", ha destacado en alusión al referéndum del 1 de octubre y a las cargas policiales: al municipio no acudieron agentes ni hubo altercados.

El Ayuntamiento desconocía que los agentes iban a alojarse en un hotel del municipio y, al saberlo por las protestas ciudadanas, pidió información: entonces se les dijo que los agentes iban a estar hasta el jueves día 5.

Pero la tensión social ha acelerado la marcha y muy probablemente dejen el hotel este mismo martes, una decisión "que en ningún caso depende del Ayuntamiento".

"No es verdad que hayamos amenazado al hotel ni que hayamos presionado para que se vaya la policía", ha sentenciado Amor, después de que se haya difundido un comunicado a través de las redes sociales en el que se afirma que el hotel se ha visto obligado a desalojar a los policías después de que el Ayuntamiento haya amenazado con cinco años de cierre.

CRÍTICAS A PUIGDEMONT

El alcalde socialista también ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya "trasladado la tensión a los municipios y los ayuntamientos".

"No me gusta lo que vi el domingo, pero lo que no puede hacer Puigdemont es que sea la gente la que eche a la policía", ha lamentado.