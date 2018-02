Alcoberro (ANC): "jordis" empiezan a pensar que pueden estar años en prisión

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, ha dicho hoy que los dirigentes de esta entidad y de Òmnium Cultural encarcelados "empiezan a entender" que su situación puede prolongarse durante años.

Alcoberro y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han participado esta tarde en Bilbao en un acto organizado por la plataforma Gure Esku Dago, que promueve consultas por el derecho a decidir en el País Vasco, y los abogados del Grupo de Trabajo por el Derecho a Decidir-Erabakizaleak.

El acto ha sido organizado en solidaridad con los independentistas catalanes encarcelados, entre ellos el expresidente de ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes llevan más de 100 días en prisión.

En declaraciones a los periodistas, y preguntado por la situación de sus compañeros encarcelados, Alcoberro ha señalado que los "jordis" están viviendo una situación de "empezar a entender que lo que parecía que podía ser una cuestión más o menos corta o temporal se va a prolongar durante mucho tiempo", de forma que "muy probablemente no es una cuestión de semanas o meses, sino que puede ser cuestión de años".

Ha considerado que "la Guardia Civil, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y otros juzgados están construyendo una especie de discurso en el que se plantea una especie de gran conspiración ordenada y jerarquizada que tendría como objetivo la rebelión y la sedición".

Ha afirmado que ello "no tiene ningún fundamento real" y "no debería prosperar en un sistema jurídico realmente correcto e independiente", pero, según ha añadido, el sistema jurídico español "no responde a los estándares democráticos y la división de poderes en España es prácticamente inexistente".

El vicepresidente de ANC ha señalado que habrá "procesos muy amplios" que no solo afectarán a líderes políticos, sino a miembros de la Administración, de la Policía autónoma, colectivos como profesores y escritores, e "incluso campesinos y bomberos que han participado en las manifestaciones".

"Hablamos de una represión que va a afectar en diferentes niveles a varios miles de personas. No es normal en una democracia europea del siglo XXI", ha agregado Alcoberro, quien ha dicho que "los costes van a ser terribles en el aspecto humano".

Con relación a la formación de Gobierno en Cataluña, ha asegurado que "no hay otro remedio" que el entendimiento entre las fuerzas independentistas, por lo que, en su opinión, "muy pronto" habrá "un sistema fundamentado en un gobierno en Barcelona que gestione las competencias autonómicas y un gobierno externo que de alguna manera mantenga la legitimidad de lo que se produjo el 1 de octubre".

Ha insistido en que "no va a haber un paso atrás" del independentismo, ya que más de dos millones de catalanes "han dado un paso irreversible" y "no se sienten ciudadanos de un Estado que claramente vulnera libertades y derechos en Cataluña".

Alcoberro ha dicho que el ambiente en Cataluña es de "tristeza generalizada y al mismo tiempo de indignación", por una situación que "provoca gran estrés" en la sociedad pero que "va a tener que continuar algunos meses más".

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha destacado que la situación en Cataluña "no va de héroes o mártires, sino de un pueblo determinado a seguir adelante" y "tomándose el tiempo que haga falta".

Ha dicho que, ante la "causa general contra el independentismo catalán", la respuesta va a ser de "más dialogo, más democracia, más determinación y máxima unidad posible del pueblo de Cataluña".

Tras resaltar que "todo el mundo quiere el mejor gobierno posible para Cataluña", Mauri ha pedido calma y ha añadido que "los partidos políticos no van a fallar a la ciudadanía y van a conseguir el mejor acuerdo posible".