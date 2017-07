Alfonso Alonso (PP) considera que "no tendría sentido" que el PNV no prolongue su apoyo a los PGE de 2018

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha señalado que "no tendría sentido" haber llegado a un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 con el PNV y no prolongarlo en 2018, "porque entonces todas las previsiones de 2017 no se van a materializar".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el representante popular se pregunta así si "alguien pensaba que un acuerdo para un Presupuesto puede ser para seis meses". "El interés de los dos gobiernos y de los dos partidos es que no sea flor de un día y darle continuidad", añade, para matizar que "luego hay otras discusiones que el PNV saca para su parroquia".

Alonso remarca que existen temas que se pueden "discutir", pero con los que es "difícil llegar a un acuerdo, por muchas razones". De ese modo, avanza que en lo que afecta a la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social "plantearemos que se respete la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto y que se garantice la unidad de caja". "Eso lo hemos planteado en el Parlamento y ha sido rechazado por el PNV, ya que no lo quieren en esos términos", recuerda.

Por eso, pide a los jeltzales "responsabilidad" y no plantear "condiciones que saben perfectamente que no es posible atender". "La capacidad de inversión en Euskadi depende del Gobierno de España porque el vasco no la tiene", mantiene.

En este sentido, subraya que hay una Comisión Mixta de Transferencias "que habla de estas cosas constantemente". "Nunca ha habido un problema en dialogar, pero a la vez digo que garantizar la unidad de caja de la Seguridad Social es un objetivo irrenunciable y que además nos interesa porque tenemos un déficit muy abultado y una situación demográfica mala en el País Vasco. No vamos a jugar con la Seguridad Social, sería una irresponsabilidad", remarca.

Respecto a la reclamación de las competencias de prisiones y ferrocarriles, Alonso apunta que no se cree que "quieran las prisiones ahora, sino que las piden para que no se las den". "Se trata de un juego político", añade.

MUCHO CAMINO POR RECORRER

En relación al hecho de que esta semana el alcalde de Rentería haya pedido "perdón" en un acto en recuerdo a tres víctimas mortales de ETA, el presidente del PP vasco afirma que "el hecho de que un alcalde pida perdón y sea noticia es porque ningún otro lo hace".

"La anomalía es que haya un grupo político que aún no se haya desvinculado de la violencia de ETA porque sigue intentando legitimarla. Es un problema serio para la convivencia. En el País Vasco queda mucho camino por recorrer", opina.

Asimismo, reconoce que le sorprende y preocupa el "acercamiento" del PSE a EH Bildu. "El PNV y el PSE tratan a Bildu con mano blanda porque tiene 18 escaños, por interés político", sostiene, para añadir que "nosotros confiamos en el Estado de Derecho y creemos que se aplica en el Estado, que además tiene una legislación penitenciaria que respeta plenamente el principio humanitario".